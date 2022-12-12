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«نقل عجمان» تطلق محفظة المشاريع المرنة

«نقل عجمان» تطلق محفظة المشاريع المرنة
13 ديسمبر 2022 00:54

عجمان (وام)

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 تبنت هيئة النقل في عجمان، نموذج عمل جديداً لمحفظة المشاريع المرنة مبنياً على أفضل الممارسات العالمية من معهد إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأميركية وممارسات إدارة المشاريع المرنة والمرونة المؤسساتية. وقالت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب، إن نموذج العمل الجديد يرتكز على خدمة المتعامل، وتوفير احتياجاته في تنفيذ المشاريع بشكل سريع ومرن، لتحقيق أفضل النتائج، وقياس أثر التطبيق في المشاريع القائمة واللاحقة. وأشارت إلى أن هذا النموذج يسهم في إشراك كل مؤسسات هيئة النقل بسلاسة ومرونة في ترتيب أولويات المشاريع وإمكانية التنفيذ خلال تخطيط وتنفيذ محفظة المشاريع، وذلك لتسليم المخرجات النهائية بشكل يرتكز على جهود فرق العمل المرنة والمبنية على مستهدفات واضحة ونتائج سريعة.

عجمان
هيئة النقل
الولايات المتحدة
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