542.5 ألف كيلومتر مربع المساحات الخضراء في الدولة

شروق عوض (دبي)

كشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمستندة إلى نتائج خرائط تقينات الذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المساحات الخضراء في مختلف مناطق الدولة، لتصل إلى 542 ألفاً و557 كيلو متراً مربعاً في عام 2020، مقارنة مع 40 ألفاً و700 كيلو متر مربع في عام 1975.

وأظهرت بيانات المركز أيضاً تصدر إمارة أبوظبي المركز الأول في نمو المساحات الخضراء فيها بنسبة 68.19%، فيما تصدرت إمارة رأس الخيمة المركز الثاني بنسبة 9.59%، وفي المركز الثالث جاءت إمارة الشارقة بنسبة 8.3%، فيما حلت إمارة دبي في المركز الرابع بنسبة 7.63%، وتلتها إمارة الفجيرة بالمركز الخامس بنسبة 4.14%، ومروراً بإمارة عجمان في المركز السادس بنسبة 1.1%، وانتهاءً بإمارة أم القيوين في المركز السابع بنسبة 1.06%. وعزا المركز سبب نمو المساحات الخضراء في دولة الإمارات منذ عام 1975 لغاية 2020، إلى اتخاذ الدولة على مر السنوات مفهوم التنمية المستدامة ضمن سياساتها، وخير دليل على ذلك تطبيق الاستدامة على أرض الواقع في مختلف نواحي الحياة.

بدورها، قالت عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن سبب ريادة دولة الإمارات في تطبيق استراتيجيات المدن الخضراء المستدامة ناجم عن إيمانها بمدى أهمية الحماية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تقوم بذلك من خلال قائمة من التشريعات والقوانين والضوابط الصارمة لنشر الوعي بين كافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مشاريع صديقة للبيئة ومشاريع مستدامه مختلفة.

ولفتت إلى أن جهود دولة الإمارات لم تقتصر على نشر البيئة الخضراء وإنشاء مبانٍ مستدامة صديقة للبيئة فحسب، بل سعت إلى تطبيق تقنيات وطرق حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية كالمياه، مع استحداث طرق بديلة آمنة تخفف من وطأة التحديات البيئية وتساعد في تكوين بيئة مستدامة مثالية. وذكرت بأنه رغم بيئة دولة الإمارات الصحراوية، إلا أنها واجهت هذا الأمر بمنظومة زراعية شاملة، سواء كانت لإنتاج الخضروات والفاكهة في المزارع، أو لزراعة نباتات الزينة في طرقات المدن وغيرها، من خلال استخدام أفضل التقنيات العالمية وشبكة وأنظمة ري ذكية وفرق صيانة مميزة تعمل على مدار العام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز وزيادة المساحات الخضراء في الدولة.

القطاع الزراعي

قالت عائشة العبدولي: «رغم التحديات التي فرضتها الطبيعة الجغرافية والمناخية للدولة، إلا أنها بذلت جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك عبر تبني سياسات تحد من أثر تلك التحديات، وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تركز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، حيث تستند مجمل الأنماط إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة من دون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي».

جهود البلديات

أشارت مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن بلديات الدولة تعمل ضمن استراتيجياتها على المحافظة والتشجيع على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية منها والمكتسبة، بالتوازن مع النمو السكاني والتوسع العمراني، ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً للاحتياجات البيئية المستدامة في كل إمارة على حدة، حيث تقوم البلديات بتخصيص المناطق المقترح تخطيطها أو إعادة تخطيطها من المناطق العامة، لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ نظام متكامل لوقاية وصيانة المساحات المزروعة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان تشغيل وصيانة أنظمة الري المتكاملة بأعلى كفاءة، لضمان تنفيذ مشاريع نشر الرقعة الخضراء والمحافظة على المساحات الخضراء القائمة والجديدة والأشجار والنباتات البيئة المحلية وضمان تنميتها المستدامة.