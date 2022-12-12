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إطلاق حملة «الإمارات نظيفة» في مزرع برأس الخيمة

إطلاق حملة «الإمارات نظيفة» في مزرع برأس الخيمة
13 ديسمبر 2022 00:54

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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انطلقت، صباح أمس، في منطقة مزرع في رأس الخيمة حملة «الإمارات نظيفة» بدورتها الـ21 بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة تنمية المجتمع، وبشراكة فاعلة من دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ضمن حملة مجموعة عمل الإمارات للبيئة والتي حطت رحالها في إمارة رأس الخيمة، لتصل بذلك إلى محطتها الخامسة، بمشاركة أكثر من 800 شخص من طلبة المدارس وموظفين من جهات حكومية، وذلك عبر تنظيف 3 كيلومترات مربعة تم خلالها جمع نحو 1.655 كلجم من النفايات المختلطة شاملة المواد القابلة لإعادة التدوير والتي تم فصلها وإرسالها إلى المصانع المحلية المخصصة لإعادة تدويرها بشكل صحيح. 
وقال المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، إن مشاركة مختلف قطاعات المجتمع تعكس ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة، ناهيك عن حرص الدائرة دوماً وبتوجيهات من رئيسها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، على المحافظة على البيئة، من خلال التنظيم والمشاركة في حملات التوعية التي تهدف إلى نشر الوعي الإيجابي بأهمية المحافظة على البيئة، وضرورة رمي المخلفات في أماكنها الصحيحة والمحافظة على المرافق العامة، وسعيها الدائم لحماية هذه الأرض الطيبة وجعلها نظيفة خالية من أي ملوثات ممكن أن تضر البيئة وتضر مواردها الطبيعية التي وهبنا الله إياها لاستمرارية حياة البشرية وديمومتها واستدامتها، لتبقى إمارتنا جميلة خضراء نحو رأس الخيمة مستدامة. 
بدورها، قالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن حملة «الإمارات نظيفة» هي أكبر برامج التحول الاجتماعي للمجموعة والتي أثبتت للعالم الشعور القوي بالانتماء والمسؤولية والوطنية للدولة، ومن واجبنا الحفاظ على رفاهية وازدهار البلاد، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تسخير طاقات المجتمع، وتعزيز المؤهلات البيئية لرفع مستوى العمل المناخي الميداني، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل بناء أجيال مستقبلية مسؤولة، ولنضمن أن الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أيادٍ أمينة، مؤكدة أن المجموعة كرست جهودها لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم وبرامج العمل ومشاركة المجتمع. يتم تشجيع ودعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية.

رأس الخيمة
وزارة التغير المناخي والبيئة
وزارة تنمية المجتمع
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