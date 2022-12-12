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حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة خلف سلطان بن غدير المزروعي

حاكم عجمان
12 ديسمبر 2022 14:10

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلف سلطان بن غدير المزروعي، والد كل من عبدالسلام وأحمد وسلطان وعبدالرحمن خلف بن غدير.

وأعرب سموهما - خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان اليوم - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأبناء وأسرة وذوي الفقيد .. سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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