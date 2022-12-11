«استشاري الشارقة» يناقش أربعة أسئلة برلمانية في الخدمات العامة

الشارقة (وام)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الخامسة التي عقدها أمس الأول ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، أربعة أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة، وشملت برنامج إسكان الشارقة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

السؤال البرلماني الأول وجّهه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة وما ترتب عليها من أضرار كبيرة، وذلك بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة الذي أكد في رده الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لموضوع الإسكان، وتوفير السكن اللائق والمناسب لمواطني الإمارة ومتابعته الدائبة المستمرة للموضوع، وتوجيهاته بالتوسع في تقديم الدعم السكني لتلبية الطلبات المتزايدة، حيث أوعز سموه بإنشاء 4400 وحدة سكنية تتوزع على مجمعات سكنية في مدن الإمارة، إضافة إلى ما يصدره البرنامج بشكل دوري من قرارات للدعم السكني للمستفيدين لبناء مساكنهم الفردية وفق التصاميم التي يختارونها، وكذلك القرارات الخاصة بإنشاء إضافة على مسكن قائم أو صيانته، حيث بلغت قيمة الدعم السكني منذ 2012م حتى الآن إلى أكثر من 8 مليارات و400 مليون درهم استفاد منها 10 آلاف و353 مستحقاً.

وقال إن البرنامج تكفل خلال فترة المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المناطق الشرقية من الإمارة بالإيواء وبالمساعدات الإيجارية السنوية بقيمة إجمالية بلغت 1.585.580 درهماً لعدد 64 أسرة (422 فرداً).

ووجه الزعابي سؤالاً برلمانياً إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية حول الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار.

وشهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من جانب عضو المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول، بحضور عفاف إبراهيم المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة.

وأفادت المري في معرض ردها عن السؤال قائلة، إن مركز الاتصال تلقى 1229 بلاغاً لتوفير احتياجات، وشمل الإيواء 161 أسرة تقيم في 121 مسكناً والأفراد 895 موزعين على 90 أسرة تكفلت بها وزارة تنمية المجتمع و63 أسرة برنامج الشارقة للإسكان و8 أسر دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدعم المادي لعدد 50 أسرة من المواطنين تم دعمهم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بمبلغ 50 ألف درهم لكل أسرة و71 أسرة من غير المواطنين تمت إحالتهم لجمعية الشارقة الخيرية لدعمهم، وتوفير المواد الإغاثية -العلاجية- المعيشية من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة.

الترقيات

اختتم المجلس جلسته بالسؤال البرلماني الرابع والذي وجهه عضو المجلس سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الذي أجاب بالإشادة بمكرمات حاكم الشارقة الدائمة للقيادة العامة لشرطة الشارقة كما في رفع الحد الأدنى للمعاشات وتوفير التأمين الصحي وخلق فرص العمل وتوفير 2000 وظيفة، وقد عملت القيادة بتطبيق الترقيات كما القائم في النظام الاتحادي والمساواة في الإجراءات من خلال تطبيق شروط وضوابط الترقية وخلق عدالة ومساواة بين الضباط على الكادر الاتحادي وعلى الكادر المحلي.