الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة يختتم زيارة إلى الإمارات

لانا نسيبة
12 ديسمبر 2022 01:29

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
مطار دبي الدولي "أفضل مطار للعام"
القمة العالمية للحكومات تطلق شراكات استراتيجية مع 5 مؤسسات بحثية ومعرفية رائدة عالمياً

اختتم وفد دولي يضم المندوبين الدائمين لأكثر من 10 دول لدى الأمم المتحدة ونوّابهم زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت بضعة أيام، استقبلهم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما التقوا مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي الزيارة واستقبال دولة الإمارات للوفد الدولي الذي يضم المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة ونوابهم، من: بليز وكوستاريكا وجورجيا وهايتي وإسرائيل ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسيراليون وسلوفينيا وتايلاند والولايات المتحدة، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق دورها ومسؤولياتها داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث تشغل الدولة مقاعد منتخبة في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
والتقى أعضاء الوفد معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، التي قالت إنّ «مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز عملنا الدبلوماسي بنيويورك، وذلك لما لها من أثر في توثيق العلاقات وتعميق التفاهم. كما نعتقد بصفتنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، والذي يملك تفويضاً عالمياً لمناقشة ومعالجة التحديات الدولية الملحة، أنّ هذا التواصل من شأنه خلق مزيد من التعاون والتقدم».
وأضافت معاليها: «لقد تمكن الوفد من رؤية مدى التزام دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف الفاعل والشامل، بما في ذلك استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام المقبل».
وفي هذا الإطار، التقى الوفد الفريق المشرف على رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP28).
وزار أعضاء الوفد معالم الدولة الثقافية، وعدداً من المؤسسات والهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد لقاءات إعلامية. وتضمنت جولات الوفد زيارة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، و«Hub71» المنظومة العالمية للمبتكرين الرياديين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بدولة الإمارات. كما زار أعضاء الوفد برج خليفة في دبي.

الأمم المتحدة
الإمارات
محمد بن زايد
عبدالله بن زايد
ريم الهاشمي
آخر الأخبار
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
أرشيفية
عربي ودولي
بعد «كورونا».. باحثون يحذرون من أوبئة أخرى
اليوم 17:35
من أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة عملياتها في أوكرانيا
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©