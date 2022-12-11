وفد المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة يختتم زيارة إلى الإمارات

أبوظبي (وام)

اختتم وفد دولي يضم المندوبين الدائمين لأكثر من 10 دول لدى الأمم المتحدة ونوّابهم زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت بضعة أيام، استقبلهم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما التقوا مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وتأتي الزيارة واستقبال دولة الإمارات للوفد الدولي الذي يضم المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة ونوابهم، من: بليز وكوستاريكا وجورجيا وهايتي وإسرائيل ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسيراليون وسلوفينيا وتايلاند والولايات المتحدة، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق دورها ومسؤولياتها داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث تشغل الدولة مقاعد منتخبة في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

والتقى أعضاء الوفد معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، التي قالت إنّ «مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز عملنا الدبلوماسي بنيويورك، وذلك لما لها من أثر في توثيق العلاقات وتعميق التفاهم. كما نعتقد بصفتنا عضواً منتخباً في مجلس الأمن، والذي يملك تفويضاً عالمياً لمناقشة ومعالجة التحديات الدولية الملحة، أنّ هذا التواصل من شأنه خلق مزيد من التعاون والتقدم».

وأضافت معاليها: «لقد تمكن الوفد من رؤية مدى التزام دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف الفاعل والشامل، بما في ذلك استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام المقبل».

وفي هذا الإطار، التقى الوفد الفريق المشرف على رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP28).

وزار أعضاء الوفد معالم الدولة الثقافية، وعدداً من المؤسسات والهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد لقاءات إعلامية. وتضمنت جولات الوفد زيارة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، و«Hub71» المنظومة العالمية للمبتكرين الرياديين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بدولة الإمارات. كما زار أعضاء الوفد برج خليفة في دبي.