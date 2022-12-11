300 مشارك في منتدى «العمل الخيري التحفيزي» بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

شاركت 300 شخصية قيادية من هيئات التنمية الاجتماعية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في منتدى أفكار أبوظبي بعنوان «العمل الخيري التحفيزي»، لمناقشة أثر العمل الخيري طويل الأمد على إحداث تغيير في عالمنا المعاصر. وأعلنت «تمكين»، بالتعاون مع «معهد آسبن»، أمس عن عودة منتدى أفكار أبوظبي، خلال فعالية ركزت على تسخير قدرات العمل الخيري لإحداث تحول إيجابي ملموس في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أنه منذ تأسيس «الهيئة» في 2019 استفاد 700 ألف شخص وجهة غير ربحية من خدمات «معاً» ككل بما في ذلك عقود اجتماعية، حاضنة اجتماعية، وبرامج مجتمعية، مبينة أن الدعم المادي يكون من خلال الحكومة أو المبادرات الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص أو من قبل الأفراد الخيرين.

وقالت العميمي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش المنتدى، إنه منذ تأسيس هيئة «معاً» قبل 3 سنوات تمكنا من زيادة عدد المؤسسات الاجتماعية وغير الربحية في الإمارة بنسبة 65%، وهناك الآن 70 مؤسسة اجتماعية من خلال ثلاث حاضنات.

وأكدت العميمي في كلمتها الرئيسة خلال المنتدى على أهمية بناء منظومة مرنة للعمل الخيري، مشيرة إلى أهمية المنتدى بتأكيده على قيمة الشراكة وضرورتها لمجابهة التحديات العالمية التي تواجهنا جميعاً.

وقالت: «إن التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني سيساعد على تسريع التقدم بوتيرة غير مسبوقة. وآمل أن يساعد حوارنا اليوم على تعزيز تركيزنا والمساهمة في زيادة الموارد المخصصة لدفع عملية التغيير وتحسين حياة الناس والمجتمعات في منطقتنا وخارجها».

وشهد منتدى «العمل الخيري التحفيزي» مشاركة بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، في جلسة حوارية إلى جانب ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة «تمكين» والرئيس المشارك لمنتدى أفكار أبوظبي، بهدف مناقشة موضوع «الرهانات الكبرى والاستثمارات الخيرية على المدى البعيد» واستكشاف مدى فاعلية النماذج الجديدة للعمل الخيري في الاضطلاع بأكبر قدر ممكن من الأثر الإيجابي على المدى الطويل.

وقال بيل غيتس خلال الجلسة: «تحتل جهود التعاون والشراكة أولوية كبرى في مؤسسة بيل وميلندا غيتس. ونحن حريصون دوماً على استكشاف المبادرات الخيرية في دولة الإمارات ودول المنطقة سعياً إلى إحراز تقدم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونتطلع إلى دعم جهود مثل مبادرة العمل الخيري الاستراتيجي التي أطلقتها جامعة نيويورك أبوظبي لدعم القطاع الخيري في منطقة الشرق الأوسط».

تحفيز

قالت ريما المقرب: «تعكس فعالية منتدى أفكار أبوظبي حول العمل الخيري التحفيزي وشراكتنا مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، الإمكانات التي يمكن تحقيقها عندما نتبادل الأفكار ونتعاون جميعاً لخير الإنسانية وتقدمها وازدهارها».

وشهدت الفعالية تنظيم جلستين حواريتين، حيث ركزت الأولى على موضوع «ما بعد المسؤولية الاجتماعية المؤسسية: الدور الجديد للعمل الخيري المؤسسي»، بينما ناقشت الثانية قضية «إفساح المجال أمام الأجيال القادمة».

وسلّط حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، الضوء على حرص مبادلة على الوفاء بالتزاماتها في مجال الأعمال الخيرية، والعمل على زيادة مساهماتها في الأعوام القليلة الماضية، على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد العالمي.