راشد يرسل الإشارة الأولى الأربعاء المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

سجلت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً بعد أن تم إطلاق مهمة الإمارات للقمر عبر المستكشف راشد، حيث تم تطويره من قبل فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتم التصميم والبناء بجهود وطنية 100%.

وكشف الدكتور محمد الزعابي، مدير المحطة الأرضية وعمليات المستكشف راشد في مركز محمد بن راشد للفضاء: تم إطلاق المستكشف راشد إلى القمر من المجمع رقم 40 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية بنجاح وتم استقبال أول إشارة من المحطة الأرضية في اليابان، موضحاً أنه سيتم استلام الإشارة الأولى من المستكشف راشد من المحطة الأرضية في الخوانيج يوم الأربعاء المقبل الساعة الرابعة فجراً.

وأضاف أن فريق العمليات العلمية الخاصة بمهمة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد» يتكون من 9 متخصصين، يتعاونون مع 8 جهات علمية تضم أكاديميات وجامعات عالمية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير معلومات المهمة وأرشفتها في وكالتي الفضاء الأوروبية والأميركية لتوفيرها للباحثين والمتخصصين حول العالم.

وبين الزعابي أنه سيتم التحكم في «المستكشف راشد» من خلال محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء وسيتم إرسال واستقبال الأوامر الخاصة بالمهمة من خلال فريق وطني، مبيناً أنه خلال فترة المهمة، سيجوب المستكشف الإماراتي سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، حيث سيقوم بالتقاط بيانات وصور نادرة، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، وبالتالي فإن البيانات والصور التي سيوفرها سوف تكون حديثة وجديدة وذات قيمة عالية.

وأكد أنه بعد انتهاء مهمة «المستكشف راشد» وتجميع البيانات العلمية وتحليلها، سيتم إيداعها وفق نظام مؤرشف لمعلومات شاملة عن القمر في وكالتي الفضاء الأوروبية والأميركية وذلك تسهيلاً للوصول إليها من جهة الباحثين والدارسين والعلماء، خاصة أنه سيتم توفير بيانات وصور نادرة، ودراسة مواقع جديدة وإجراء اختبارات هي الأولى من نوعها.

وبين أن مدة إرسال الأوامر للمستكشف لا تتعدى 3 ثوان وبالتالي فإن التحكم وإدارة العمليات سيكونان بشكل مباشر للتحكم في حركة المستكشف وتنقله في أماكن مختلفة وبتضاريس متنوعة لكي يكون هناك ثراء في المعلومات التي سيتم توفيرها من خلال الصور الملتقطة لسطح القمر، مشيراً إلى أنهم وفي هذا الصدد نفذوا مجموعة من الاختبارات على «المستكشف راشد» في الصحراء الإماراتية خلال الفترة الماضية شملت تجارب أنظمة التنقل والأجهزة الحركية والاتصالات، وذلك للتأكد من فعالية أدائه وقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه.

وذكر أن المستكشف سيعمل بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، خاصة أن مهمة الإمارات لاستكشاف القمر تستغرق «يوماً قمرياً واحداً»، أي ما يعادل 14 يوماً على كوكب الأرض، ولذلك فإن تمديد المهمة سيعتمد على كفاءة عمل الألواح الشمسية، خاصة أنه سيمر بفترة سكون خلال الليل والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى 173 درجة مئوية وهو الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة بطاريات المستكشف، لافتاً إلى أنهم يتطلعون لزيادة مدة المهمة ليوم قمري آخر بحسب مستجدات وتطورات المهمة ومواجهة التحديات التي تغلف هذا الجرم السماوي.

وقال المهندس عبدلله الشحي: مسؤول الأنظمة الميكانيكية في المشروع، إنه تم إجراء العديد من الاختبارات على المستكشف راشد للتأكد من كفاءة أجهزته قبل إطلاقه يوم أمس، ومن بينها اختبارات الاهتزاز والفراغ الحراري، وهي سلسلة من الفحوص النهائية للتأكد من قدرته على تحمل البيئة القاسية التي سيتعرض لها، وتواكب التحديات الكبيرة المتعلقة بالبيئة الصعبة على سطح القمر، خاصة أن القمر يتصف ببيئة أقسى من بيئة المريخ، فيما تصل درجة الحرارة عليه إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر، وأن المستكشف جاهز لتذليل وتجاوز هذه التحديات.

وقالت المهندسة ريم المحيسني، مسؤول الأنظمة الحرارية في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر: أن مهمة الإمارات لاستكشاف القمر فرصة كبيرة ومهمة لاكتساب الخبرات وتعزيز كفاءة الخبرات الإماراتية الاستثنائية والمتقدمة في بناء الروبوتات الفضائية، خاصة أنها تنطلق من أهداف علمية، في مقدمتها تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، واختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، تتعلق بالروبوتات والاتصالات والتنقل والملاحة، بهدف تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية، فيما سيساعد ذلك على اختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ.

وأضافت: كما تعد مهمة المستكشف راشد دراسة نقطة لم يتم استكشافها من قبل على سطح القمر، مبينة أن المستكشف راشد يمثل إضافة عملية وقيمة علمية كبيرة للمجتمع العلمي المهتم بالفضاء الخارجي.