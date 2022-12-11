«وزير التربية»: خطوات واسعة لاستكشاف الفضاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة واستثنائية في مضمار استكشاف الفضاء، وترسخ مرحلة جديدة من المعرفة، وذلك عبر الهبوط الناجح للمستكشف راشد على سطح القمر، وذلك لتعزيز مكانة الدولة على خريطة العالم في مجال علوم الفضاء، وإحداث أثر مميز في تعزيز المعرفة العالمية في هذا الحقل العلمي الحيوي.

وبارك معاليه للقيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز المستحق، الذي يؤكد مجدداً وضوح الرؤية الوطنية، والتطلعات المستقبلية الكبيرة، والطموح والإرادة في اعتلاء الصدارة، وأن تكون دولة الإمارات من الدول السباقة في ريادة المستقبل، ونقطة ارتكاز نحو البحث في المعرفة ونقلها للعالم وإضفاء أثر إيجابي في مسيرة البشرية وتقدمها معرفياً.

وأشاد معاليه، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعتها واهتمامها وحرصها على أن يكون للعرب دور محوري في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه بجهود مركز محمد بن راشد للفضاء، وبهمة السواعد الوطنية، أسفر ذلك عن إنجاز علمي تكلل بالنجاح، ويسجل في صفحات التاريخ، كأول دولة عربية تصل إلى هذه المرحلة، وهذا مدعاة لنا للفخر، والثقة بأن القادم أفضل بوجود قيادة طموحة، تضع نصب عينيها أن المستحيل ليس إماراتياً.