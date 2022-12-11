عمر العلماء: بداية مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن رحلة دولة الإمارات نحو الفضاء مستمرة لتحقيق طموحات قيادة ومجتمع دولة الإمارات، وبناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار من خلال تأهيل وإعداد كوادر بشرية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال معالي عمر سلطان العلماء بمناسبة إطلاق المستكشف راشد أن المستحيل كلمة لا وجود لها في قاموس دولة الإمارات، وأن إطلاق المستكشف راشد يؤسس لبداية مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، في نتاج لجهود نخبة من خيرة المهندسين الإماراتيين الذين يقودون هذه المهمة الاستثنائية لتكون دولة الإمارات الرابعة عالمياً والأولى عربياً في الهبوط على سطح القمر بإذن الله.

وأشاد بالجهود الخلاقة لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وبنتائج عملهم الهادف لإثراء الدراسات والأبحاث وجمع البيانات لتطوير حلول تكنولوجية جديدة تواكب المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المستكشف راشد يمثل إضافة نوعية لمسيرة الدولة ورحلتها نحو استكشاف الفضاء وتحقيق تطلعاتها بتعزيز الريادة في أبحاث الفضاء الهادفة لخير الإنسان والمجتمعات البشرية.