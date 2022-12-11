خبراء لـ«الاتحاد» عن المستكشف راشد: إنجاز عالمي يرسخ  ريادة  الإمارات في قطاع الفضاء

أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء في علوم الفضاء والفلك المستكشف راشد بأنه أحد أهم وأبرز الإنجازات العلمية على الساحة العالمية خلال العقد الأخير، واعتبروه «قفزة نوعية» في علوم الفضاء والفلك، و«دفعة محفزة» للبحث العلمي في المنطقة العربية ترفع سقف الطموحات والآمال لدى العلماء العرب من الدارسين والباحثين في علوم الفضاء.

وشدد الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» على أهمية الجدوى والقيمة العلمية للمستكشف راشد لكونه يقدم بيانات وصوراً هي الأولى من نوعها، ويتنقل في مواقع جديدة لم تسبق دراستها من قبل، مما يشكل إضافة مهمة لدراسات وأبحاث الفضاء، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وثمن الخبراء الإجراءات والتشريعات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خلق بيئة علمية جاذبة لعلوم وتنقيات الفضاء، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي.

سبق عربي

وأوضح الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي السابق لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المستكشف راشد يُعد واحداً من أهم الإنجازات العلمية على الساحة العالمية خلال العقد الأخير، فضلاً عن كونه «سبقاً عربياً فريداً من نوعه»، واعتبره قفزة نوعية في علوم الفضاء.

وأكد أن الأهمية والجدوى والقيمة العلمية للمستكشف راشد تأتي من كونه يقدم بيانات وصوراً هي الأولى من نوعها، وسوف يتنقل في مواقع جديدة لم تسبق دراستها من قبل، بالإضافة إلى أن تصنيعه وتصميمه وتطويره تم بأيادٍ وخبرات إماراتية من خلال فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز العلمي الهائل سوف تكون الدولة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في قائمة الدول التي تقوم بمهمات فضائية لاستكشاف سطح القمر، وهو ما يضع العرب على خريطة التطورات العملية في علوم الفضاء.

بيئة علمية جاذبة

وأشاد الرئيس التنفيذي السابق لوكالة الفضاء المصرية بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على خلق بيئة علمية وتشريعية جاذبة لعلوم وتنقيات الفضاء، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي، لعل أبرزها مسبار الأمل والمستكشف راشد.

وأوضح أن المستكشف راشد سوف يساهم من خلال مهمته العلمية إلى القمر في الإجابة عن أسئلة علمية متعلقة بتشكل النظام الشمسي وكوكب الأرض، فضلاً عن كونه فرصة مثالية لفهم الطبيعة الفيزيائية والجيولوجية لسطح القمر بطريقة لم تتم في المهمات السابقة، حيث سيتم إرسال العديد من الأجهزة العلمية والكاميرات على متن المستكشف إلى سطح القمر لأول مرة.

وتستمر مهمة المستكشف راشد لمدة يوم قمري واحد أو ما يعادل 14 يوماً على كوكب الأرض، وهو يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن تمديد مهمة عمله إلى يوم قمري ثان سوف يعتمد على كفاءة عمل الألواح الشمسية، مع العلم أن المستكشف راشد سوف يمر بفترة سكون خلال الليل التي تصل درجات الحرارة فيها إلى سالب 173 درجة مئوية، مما يؤثر على كفاءة البطاريات.

شكراً للإمارات

ومن جانبه، شدد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، على أهمية وجود مستكشف عربي يهبط لأول مرة على سطح القمر، واعتبره «دفعة محفزة» للبحث العلمي في المنطقة العربية والخليجية، ويرسخ ريادة الإمارات في قطاع الفضاء. وقال: إن المستكشف راشد يمثل سابقة فريدة من نوعها على المستوى العربي، وكانت الأوساط العلمية العربية تنتظر منذ فترة طويلة تحقيق حلم هبوط أول مستكشف عربي على سطح القمر لما لهذا الأمر من أهمية علمية ومعنوية ومادية كبيرة، ومن ثم نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز الرائع، وهذا الدعم غير المسبوق للأوساط العلمية سواء العربية أو العالمية». وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به المستكشف راشد لاختبار تقنيات جديدة في علوم الروبوتات، والتنقل والملاحة، والاتصالات، مما يشكل عنصراً محفزاً يرفع سقف الطموحات لدى الشباب العربي من المتخصصين والدارسين لعلوم الفضاء والفلك.

إنجاز عالمي

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة أن إطلاق المستكشف راشد إلى القمر يُعد إنجازاً علمياً وعالمياً، حيث يدرس مختلف جوانب سطح القمر، وتربة القمر وتركيبتها ومكوناتها المختلفة، والإلكترونات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر، وغيرها من الجوانب المهمة جداً بالنسبة للمتخصصين والباحثين في مجالات علوم الفضاء والفلك. وتابع: «ينظر العلماء والمراقبون إلى المستكشف راشد باعتباره إضافة مهمة لدراسات وأبحاث الفضاء والفلك، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لا سيما أنه يُعد أصغر مركبة تهبط على سطح القمر، ويبلغ وزنه نحو 10 كيلوجرامات فقط، ومن المقرر أن يجمع بيانات وصوراً يصل حجمها إلى نحو 10 جيجابايت، الأمر الذي يضاعف من أهميته وجدواه العلمية».

مواصفات تقنية عالية الجودة والكفاءة

يتميز المستكشف الإماراتي، البالغ وزنه نحو 10 كيلوغرامات، بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، منها كاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، إضافة إلى هيكل خارجي وألواح شمسية لتزويده بالطاقة. وسيعمل المستكشف بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، حيث يضم 4 كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر، كما يتضمن نظاماً لتعزيز كفاءة التصاق عجلات المستكشف بسطح القمر، وتسهيل عملية تخطي الحواجز الطبيعية، وهيكلاً متيناً لحماية الأجهزة والمحركات من تغير درجات الحرارة.

وبخصوص تزويد المستكشف بكاميرتين بصريتين «كاسبيكس» ستوفران صوراً بدقة فائقة الجودة، عقد مركز محمد بن راشد للفضاء شراكة مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية «CNES»، إذ سيتيح تركيب «كاميرا كاسبيكس» في الجزء العلوي من الجهة الأمامية للمستكشف، رؤية بانورامية للبيئة المحيطة به، وستسهم «كاميرا كاسبيكس» المثبتة في الجزء الخلفي، في توفير صور عالية الدقة لتربة القمر.

وسيتم تحليل صور مسارات المستكشف لتحديد مدى انغمار العجلات في التربة، فضلاً عن دراسة التفاعل بين العجلة والتربة بشكل تفصيلي، ويعد هذا النوع من البيانات بالغ الأهمية في تصميم أنظمة التنقل في المركبات مستقبلاً.

وسيقوم المستكشف الإماراتي في مهمته بإجراء اختبارات علمية عديدة على سطح القمر تساهم في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات، ولن يقتصر التأثير الإيجابي لهذه التطورات على قطاع استكشاف الفضاء، بل يمتد أثره إلى العديد من القطاعات الأخرى كقطاع الصناعات التكنولوجية وقطاع الاتصالات، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

1000 صورة

سيرسل المستكشف راشد على الأقل 1000 صورة سيحلل بياناتها فريق علمي إماراتي من مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء، ومن المقرر أن تتضمن المعلومات المرسلة من المستكشف راشد، صوراً للهبوط على سطح القمر، والصور السطحية الأولى، وصوراً ليلية للأرض، وصوراً حرارية، وصوراً ذاتية، إضافة إلى إرسال بيانات الملاحة، التي تتضمن وقت الرحلة وبيانات التضاريس السطحية على سطح القمر، ودرجات الحرارة، واستهلاك الطاقة وغيرها من المعلومات المهمة.

4 مستهدفات

تتضمن مهمة «المستكشف راشد» 4 مستهدفات، من شأنها الإجابة عن سؤال مفاده: لماذا تسعى الإمارات لاستكشاف القمر؟ والتي تشمل اختبار تقنيات جديدة على سطحه الذي يمتاز ببيئة أقسى من بيئة المريخ ولقربه من كوكب الأرض، والإسهام في بناء وجود بشري مستدام عليه، بالإضافة إلى أن التجارب التي يتم إجراؤها على سطح القمر تمهد الطريق لإطلاق مهمات استكشاف مأهولة إلى المريخ، وصولاً إلى الإجابة عن أسئلة علمية متعلقة بكيفية تشكل كل من النظام الشمسي وكوكب الأرض.

وطور المستكشف فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تم التصميم والبناء بجهود وطنية 100%، فيما ينطلق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر من أهداف علمية، تشمل تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، ودراسة مواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الغبار، وإجراء اختبارات لدراسة جوانب عدة بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.

منصة مثالية

يُعد القمر منصة مثالية لاختبار التقنيات والمعدات الجديدة التي سيتم استخدامها مستقبلاً في بعثات استكشاف الفضاء الخارجي، ومنها المريخ، حيث يتيح الهبوط على سطح القمر، اختبار تعرض أجهزة الاستشعار، وغيرها من التقنيات لبيئة الفضاء لفترات طويلة، وسوف يختبر المستكشف تقنيات جديدة على سطح القمر، كونه البيئة الأمثل لمثل هذه الاختبارات، كما أنه أقرب إلى الأرض، ما سيساعد على اختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ.