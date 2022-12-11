«قوة مضافة» تعزز مكانة الإمارات على الخريطة الدولية

القاهرة (الاتحاد)

أكد دبلوماسيان عربيان أن إطلاق المستكشف راشد في أول مهمة عربية إلى القمر يشكل «قوة مضافة» لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الإقليمية والدولية، ويرسخ «قوة الإمارات الناعمة»، مما يعزز من فرص نجاحها في كسب مزيد من مقومات التأثير الدولي والثقل الإقليمي. وأوضحا، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن إنجازات دولة الإمارات في مجالات علوم الفضاء وغيرها من العلوم الأخرى يؤهلها لتكون «عاصمة عالمية» للعلوم والتقنيات الحديثة، وقبلة للعلماء والباحثين والدارسين الذين يفدون إليها للاستفادة من البنية العلمية المتطورة. وأشادا بجهود ومبادرات قيادات الإمارات لدعم البحوث والدراسات العلمية، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، مما يعزز من حضور الإمارات العلمي والحضاري والدبلوماسي والسياسي في مختلف أوساط المجتمع الدولي، ويضعها ضمن قائمة أكثر دول العالم تقدماً.

حضور قوي

واعتبر السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إطلاق المستكشف راشد في أول مهمة عربية إلى القمر «قوة مضافة» لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعزز حضورها العلمي والحضاري والدبلوماسي والسياسي في مختلف أوساط المجتمع الدولي.

وأكد أن المستكشف راشد يُعد واحداً من أهم الإنجازات العلمية التي قدمتها الإمارات إلى الإنسانية، ويضاف إلى الإنجازات الإماراتية الأخرى المتعلقة بمجال الفضاء وأبرزها مسبار الأمل الذي أطلقته الإمارات إلى كوكب المريخ في عام 2020.

وقال السفير العرابي: «هذه الإنجازات العلمية غير المسبوقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط من شأنها أن تحقق لدولة الإمارات العديد من المكاسب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ويكفي الإشارة إلى أنها تضع الإمارات ضمن قائمة أكثر دول العالم تقدماً، سواء على المستوى العلمي أو الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي».

عاصمة عالمية

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجازاتها العلمية والتقنية المختلفة، أصبحت تتمتع بمكانة إقليمية ودولية مهمة، مما جعلها صاحبة دور محوري ومؤثر في أحداث وقضايا العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يظهر جلياً في اهتمام كبريات الجامعات وأعرق المؤسسات العلمية في العالم بالتعاون مع الجانب الإماراتي في مختلف التخصصات العلمية، لا سيما في مجالات علوم وتقنيات الفضاء.

قوة ناعمة

ومن جانبه، أوضح السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، أن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق أول مهمة عربية إلى سطح القمر سوف يشكل واحداً من أهم وأبرز عناصر «قوة الإمارات الناعمة»، مما يعزز من فرص نجاح الدبلوماسية الإماراتية في كسب مزيد من مقومات التأثير الدولي والثقل الإقليمي، فضلاً عن كسب مزيد من التقدير والاحترام في أوساط المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختلفة. وقال الدبلوماسي الفلسطيني: «هذا الإنجاز العلمي غير المسبوق عربياً يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل شعوب الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وليس فقط للشعب الإماراتي الشقيق، ويمثل أيضاً نجاحاً مهماً يعود بالخير والنفع على الأمة العربية، ويضعها في مكانة لائقة في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بالتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي». وأكد السفير الفرا أن إنجازات دولة الإمارات في مجالات علوم الفضاء، وغيرها من المجالات العلمية الأخرى تحقق العديد من المكاسب المادية والمعنوية.