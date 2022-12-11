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افتتاح مهرجان محمد بن سعود في الرمس

سالم بن سلطان والحضور خلال افتتاح المهرجان (وام)
12 ديسمبر 2022 01:29

رأس الخيمة (وام) 

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افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة مهرجان قرية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي التراثية المقامة على كورنيش مدينة الرمس من تنظيم جمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف، تزامناً مع احتفالات الإمارة بذكرى عيد الاتحاد الـ 51 للدولة.
وتجول الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في أروقة القرية يرافقه رئيس مجلس وأعضاء إدارة الجمعية وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان مدينة الرمس، معرباً عن تقديره لتضافر جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على إنجازهم لمهرجان هذا العام الذي اكتسى ثوباً جديداً وصورة جديدة على مفردات من تراثنا شكلت زاداً إضافياً لهم.
يضم المهرجان قرية تراثية شيدت على الطراز التراثي بصورة تعكس عراقة الماضي وأصالة تاريخ الدولة، إلى جانب معروضات قديمة وأنشطة تراثية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى مسابقات وجوائز مقدمة لزوار القرية، كما يضم المهرجان أجنحة للتراث الشعبي والفنون الشعبية، وعدداً من المطاعم لخدمة زوار القرية ومسرحاً.
شاركت فرقة العيالة بجمعيتي الرمس ورأس الخيمة للتراث الشعبي في تقديم عدد من الأهازيج والفنون الشعبية التراثية الإماراتية، فيما شاركت فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة ببعض المعزوفات الموسيقية الاستعراضية التي نالت إعجاب الحضور.

الرمس
محمد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
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