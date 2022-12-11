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«أبوظبي للذكاء الاصطناعي» تنطلق اليوم

«أبوظبي للذكاء الاصطناعي» تنطلق اليوم
12 ديسمبر 2022 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات قمة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، بحضور مجموعة من الحائزين جوائز تورينج والفائزين بميدالية فيلدز، إلى جانب عدد من أصحاب  الريادة الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي لمشاركة أحدث الأفكار ومناقشة الاتجاهات العلمية المستقبلية، والعمل معاً على تشكيل مستقبل هذا القطاع.
وسيجمع المؤتمر العلمي الدولي، الذي يستضيفه مركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، نخبة من ألمع العقول والمفكرين في مجال الذكاء الاصطناعي لأول مرة في أبوظبي.
وتهدف القمة الأولى من نوعها إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، يتيح لعلماء الذكاء الاصطناعي وأصحاب المصلحة الدوليين الاجتماع وبناء العلاقات التعاونية ذات المنفعة المتبادلة لتهيئة منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي.
وسيتحدث البروفيسور مروان ديباه، كبير الباحثين في مركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي، عن قدرات مركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي ومعهد الابتكار التكنولوجي بشكل عام، وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأحدث مشاريع المركز والإنجازات والنجاحات.
وتستعرض الدكتورة ابتسام المزروعي، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي في مركز بحوث العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي، الرئيس العام للجنة المنظمة لقمة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، المشهد العام للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ورحلة أبوظبي والإمارات، لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير العالمي، وتحول دولة الإمارات إلى اقتصاد معرفي مدعوم بالابتكار التكنولوجي المتقدم.

أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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