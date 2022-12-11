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‏«تريندز» يناقش التعاون البحثي مع روسيا

محمد العلي خلال لقائه الوفد الأكاديمي الروسي (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات ووفد مشترك من أكاديمية التجارة الخارجية الروسية، والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، سبل تعزيز التعاون البحثي، والشراكة في المجالات البحثية والعلمية التي تحلل وتناقش قضايا وأحداثاً عالمية راهنة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الأكاديميتين إلى مقر مركز تريندز في أبوظبي، حيث رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بالوفد الروسي الزائر، مشدداً على دور مراكز البحث في تحليل القضايا، وتقديم رؤى مدروسة تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.
وقال إن «تريندز» يولي أهمية كبرى للتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والفكرية، ومنها أكاديمية التجارة الخارجية الروسية والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة لما تتمتعان به من قدرات علمية ورؤية مستقبلية.
وانعقدت جلسة حوارية ضمت الوفد الأكاديمي الروسي المشترك برئاسة سيرجي سينيلنيكوف موريليف، رئيس أكاديمية التجارة الخارجية الروسية، وحضرها من جانب «تريندز» عدد من باحثي وباحثات المركز.
وأعرب رئيس الوفد سيرجي سينيلنيكوف موريليف والضيوف عن سعادتهم بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات الذي يشكل منصة معرفية عالمية مهمة، مشيداً بتنوع إصداراته ومجالات عمله.

تريندز
روسيا
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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