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تخريج أعضاء «الزمالة التقنية» و«التدريبي» للبودكاست

راشد بن حميد وشما المزروعي في لقطة تذكارية مع الخريجين (من المصدر)
12 ديسمبر 2022 01:28

 أبوظبي (الاتحاد)

شهد مركز الشباب العربي حفل تخريج وتكريم لأعضاء كل من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي» و«البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي»، بحضور قيادة المركز، وذلك ضمن لقاء مشترك تم خلاله عرض مشاريع التخرج الأكثر تميزاً من حصيلة البرنامجين الهادفين لتمكين الشباب العربي بمهارات التكنولوجيا وصناعة المحتوى.
والتقى الشباب أثناء الحدث، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي اللذين حضرا فعالية التخريج.
 وقال الشيخ راشد النعيمي: «فخور جداً بما اطلعت عليه اليوم من محتوى عربي متميز عملت عليه طاقات شابة طموحة متمكّنة بالمعرفة والعلم لإطلاع العالم على ما يقدمه الشباب العربي من معلومات وبحوث. وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي حريص جداً على تمكين الشباب، وبتوجيهات سموه نعمل اليوم في المركز لصقل مواهب الشباب العربي ومساندتهم ودعمهم لتقديم المزيد من المشاريع والبرامج التي يستفيدون منها أولاً ثم عوائلهم ومجتمعاتهم وأوطانهم».
 وخرّجت النسخة الثانية من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية.

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دفعة جديدة في تخصصات تكنولوجية 
قدّم البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي لأعضائه الشباب الـ100 دورات تخصصية في إنتاج «البودكاست»، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، فضلاً عن جلسات استشارية وتوجيهات عملية مع عدد من رواد «البودكاست» عربياً، بالإضافة إلى ورش إنتاج ونشر وتسويق «البودكاست»، والاستشارات التقنية مع الخبراء لتطوير الأفكار والمحتوى الإبداعي لـ«البودكاست». ونفّذ مركز الشباب العربي البرنامج في دورته الثانية، بالشراكة مع مؤسسات ومنصات ريادية في مجال المحتوى، ومنها أكاديمية «سكاي نيوز عربية»، ومنصات محتوايز، وصوت، وأنغامي، وملهِم بلس، والتطبيق المعرفي «وجيز».

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