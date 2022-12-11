%96 نسبة عقود الزواج عبر «المأذون الرقمي»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، عن أن نسبة عقود الزواج الرقمية التي نفذتها الدائرة، منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 96%. وذكر عن توثيق الدائرة خلال الفترة نفسها 691 عقد زواج، حيث بلغت عقود الزواج الرقمية التي نفذتها الدائرة إلى 665 عقداً وذلك عبر خدمة «المأذون الرقمي» من إجمالي العقود المسجلة.

وأكد أن خدمة توثيق عقود الزواج عبر «المأذون الرقمي» التي جاءت بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تعمل على اختصار توثيق عقود الزواج إلى 15 دقيقة، ويمكن للمأذون إرفاق كافة المستندات المطلوبة، منها التوقيع الإلكتروني للشهود وولي الأمر وأخذ البصمة، عبر الأجهزة الرقمية، دون الحاجة إلى حضور الزوج والأقارب إلى مقر دائرة المحاكم.وذكر أنه وفقاً للاستطلاعات التي قامت بها الدائرة للتحقق من نسبة رضا المتعاملين بها، فقد حظيت الخدمة بإقبال لافت، من حيث السرعة في إنجاز مهام عقود الزواج، نظير تميزها باليسر والسهولة مقارنة بالعقود الورقية.

وقال الخاطري لـ«الاتحاد»: إن عدد عقود زواج مواطن من مواطنة بلغت 418 عقد زواج، فيما بلغت عقود زواج مقيم من مقيمة 156 عقد زواج، و117 لعقود زواج متفرقة.

ولفت إلى أن عدد عقود الزواج الورقية بلغ 26، ذاكراً أن المحاكم توفر 31 مأذوناً معتمداً لخدمة إجراء عقود الزواج والمصرح لهم بتزويج المواطنين والمقيمين حسب المناطق المختلفة لإمارة رأس الخيمة، لتقديم الخدمة على نطاق واسع عبر نشر أسمائهم ومناطق تقديمهم الخدمة عبر قنوات الدائرة الرسمية متضمنة أرقام التواصل.