الإثنين 12 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

%96 نسبة عقود الزواج عبر «المأذون الرقمي»

%96 نسبة عقود الزواج عبر «المأذون الرقمي»
12 ديسمبر 2022 01:28

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، عن أن نسبة عقود الزواج الرقمية التي نفذتها الدائرة، منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 96%. وذكر عن توثيق الدائرة خلال الفترة نفسها 691 عقد زواج، حيث بلغت عقود الزواج الرقمية التي نفذتها الدائرة إلى 665 عقداً وذلك عبر خدمة «المأذون الرقمي» من إجمالي العقود المسجلة.

أخبار ذات صلة
مطار دبي الدولي "أفضل مطار للعام"
القمة العالمية للحكومات تطلق شراكات استراتيجية مع 5 مؤسسات بحثية ومعرفية رائدة عالمياً

وأكد أن خدمة توثيق عقود الزواج عبر «المأذون الرقمي» التي جاءت بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تعمل على اختصار توثيق عقود الزواج إلى 15 دقيقة، ويمكن للمأذون إرفاق كافة المستندات المطلوبة، منها التوقيع الإلكتروني للشهود وولي الأمر وأخذ البصمة، عبر الأجهزة الرقمية، دون الحاجة إلى حضور الزوج والأقارب إلى مقر دائرة المحاكم.وذكر أنه وفقاً للاستطلاعات التي قامت بها الدائرة للتحقق من نسبة رضا المتعاملين بها، فقد حظيت الخدمة بإقبال لافت، من حيث السرعة في إنجاز مهام عقود الزواج، نظير تميزها باليسر والسهولة مقارنة بالعقود الورقية.
وقال الخاطري لـ«الاتحاد»: إن عدد عقود زواج مواطن من مواطنة بلغت 418 عقد زواج، فيما بلغت عقود زواج مقيم من مقيمة 156 عقد زواج، و117 لعقود زواج متفرقة.
ولفت إلى أن عدد عقود الزواج الورقية بلغ 26، ذاكراً أن المحاكم توفر 31 مأذوناً معتمداً لخدمة إجراء عقود الزواج والمصرح لهم بتزويج المواطنين والمقيمين حسب المناطق المختلفة لإمارة رأس الخيمة، لتقديم الخدمة على نطاق واسع عبر نشر أسمائهم ومناطق تقديمهم الخدمة عبر قنوات الدائرة الرسمية متضمنة أرقام التواصل.

عقود الزواج
المأذون الرقمي
الإمارات
أحمد محمد الخاطري
آخر الأخبار
مشاركون في دورة سابقة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الاقتصادي
50 جلسة نقاشية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
اليوم 17:46
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
59.5 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي
اليوم 17:43
أرشيفية
عربي ودولي
قادة مجموعة السبع يعتزمون إجراء محادثات مع زيلينسكي
اليوم 17:38
أرشيفية
عربي ودولي
بعد «كورونا».. باحثون يحذرون من أوبئة أخرى
اليوم 17:35
من أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة عملياتها في أوكرانيا
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©