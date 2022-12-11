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فارس المزروعي يلتقي وفد الشرطة المغربية

فارس المزروعي لدى استقباله وفد الشرطة المغربية (وام)
12 ديسمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، وفد الشرطة المغربية برئاسة والي الأمن أحمد الزعري والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.
حضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومن الوفد المغربي المراقب العام خالد الزكاري، والمراقب العام سعيد خيير، وقائد الأمن خالد اشتوك.

فارس المزروعي
الشرطة المغربية
شرطة أبوظبي
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