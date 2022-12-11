6.74 دقيقة متوسط الاستجابة في «النقل والإنقاذ»

دبي (وام)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده، عبر دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

واطلع معاليه، على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة للنقل والإنقاذ التي تتمثل في متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة خلال فترة زمنية محددة، حيث حققت الإدارة العامة 6.74 دقيقة في العام الماضي، وكان المستهدف 7 دقائق، ونسبة الأخطاء المرصودة للفرق التخصصية «فريق الإنقاذ البري»، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات، ونسبة الأخطاء في مكافحة بقعة الزيت.

وناقش الفريق المري نسبة السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والتي وصلت إلى 99.3% في عام 2022، وفق استطلاع رأي سعادة الموظفين على مستوى شرطة دبي، واستمع إلى شرح حول برامج تحقيق السعادة للموظفين، منها برنامج اللقاء المفتوح، وبرنامج سعادتكم غايتنا، و«تجوال»، و«برزة الخميس»، والتواصل مع الموظفين، وبرنامج كيف نبدع بالحوار، وفطور جماعي مع الموظفين، وبرنامج التهنئة الخاصة بالمولود الجديد، إلى جانب الاستماع لشرح حول المبادرة المتنوعة التي نفذتها الإدارة من أجل إسعاد الموظفين على مدار العام.

واطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي نفذتها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية وعلى أهم إنجازات الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في العام الماضي.

كما كرم معاليه، الشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مقدماً لهم الشكر لمساهمتهم في تحقيق أهداف وطموحات إمارة دبي الدائمة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأمنية والشرطية التي تنعكس على أمن المجتمع.