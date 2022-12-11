أمطار على أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي) شهدت العاصمة أبوظبي، وضواحيها، هطول أمطار متفاوتة الشدة، ويتوقع أن تستمر حتى الأربعاء على مناطق متفرقة من الدولة، وشملت مناطق هطول الأمطار كورنيش أبوظبي وجزيرة ياس ومدينة الرياض والباهية والشليلة، والشهامة والفلاح، والشامخة وطريق مطار ابوظبي، والشوامخ، وعلى طريق الشيخ محمد بن راشد الفلاح، والنوف، وطريق الشيخ خليفة الدولي من جسر المفرق حتي جسر حميم، والحديريات ومصفح وشلزع الخليج العربي باتجاه البطين، والوثبة والخالدية وجزيرة الأريام، وغيرها. واتسم طقس أمس بالغائم جزئي بوجه عام مع فرص تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية.. مع استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 45 كم/ساعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج 9 قدم في العمق، حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الغربية والجزر، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار ، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومنخفض جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وكانت أقل درجة حرارة سجلت أمس على الدولة قد بلغت 7.2 درجة مئوية على جبل جيس في تمام الساعة 2 و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 28.6 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض نحو درجة مئوية عن أول أمس والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً خاصة مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والجزر. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. فيما يتوقع ان يكون الطقس غدا رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والجزر – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف التدريجي. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع ان يكون طقس الأربعاء رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجزرغرباً.، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.، والبحر وخفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.