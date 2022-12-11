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شرطة الفجيرة تبحث عن 3 فتيات لديهن كلب هاجم أماً وأطفالها على شاطئ البحر

شرطة الفجيرة تبحث عن 3 فتيات لديهن كلب هاجم أماً وأطفالها على شاطئ البحر
11 ديسمبر 2022 14:32

تلقت شرطة الفجيرة عصر أمس السبت بلاغاً من أحد المستشفيات يفيد بتعرض أم وطفليها لجروح إثر اعتداء كلب عليهم. 

كما تقدم رب الأسرة ببلاغ مفادة أن ثلاث فتيات نزلن إلى شاطئ البحر برفقتهم كلب بينما كانت زوجته وطفليها جالسين على الشاطئ إذ هاجمهم الكلب مسبباً إصابات في الأم وطفليها. 

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وجاري استكمال كافة الاجراءات لضبط المتسبب في تعريض حياة الآخرين وأرواحهم للخطر وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تناشد شرطة الفجيرة أفراد الجمهور بضرورة إبلاغ الشرطة على الرقم 999 عند ملاحظة مثل هذه السلوكيات التي من شأنها الحاق الضرر بالآخرين في الأماكن العامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الفجيرة
الفجيرة
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