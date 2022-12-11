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محمد بن راشد: الوصول إلى القمر محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم

محمد بن راشد: الوصول إلى القمر محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم
11 ديسمبر 2022 13:19

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.

وكتب سموه، عبر حسابه في تويتر "دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه..". وقال سموه: "الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله".

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وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مروراً بالقمر.. ووصولاً للزهرة.. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المستكشف راشد
الإمارات
محمد بن راشد
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