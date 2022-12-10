الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2000 مشترك ومتطوع في مسيرة «لنحيا» بالشارقة

مشاركون في المسيرة (من المصدر)
11 ديسمبر 2022 01:29

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 2000 شخص ومتطوع، انطلقت، عصر أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، من منتزه كشيشة، الرحمانية في الشارقة، رافعة شعار «تأهب، استعد، لنحيا»؛ بهدف دعم مرضى السرطان معنوياً ومادياً، وتعزز قوة الإرادة والأمل بالحياة، حيث ستتواصل على مدار 24 ساعة، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، مع العديد من الفعاليات الرياضية، والفنية، والموسيقية المتنوعة.
ويشارك في المسيرة هذا العام عدد من المدارس، والجامعات، والجهات الراعية، والمؤسسات المختلفة ما بين الحكومية والخاصة، ممن يسيرون معاً، حاملين رسالة واحدة، وساعين نحو هدف نبيل، احتفاءً بحياة الناجين من مرض السرطان، وتكريماً لذكرى الأحبة الذين فقدوا حياتهم بسببه.
وجاءت أولى فعاليات المسيرة بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث بدأت «جولة الناجين والناجيات» التي تجمع مرضى السرطان والناجين من المرض ومقدمي الدعم والرعاية الصحية.
 وأكد الشيخ فاهم القاسمي، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات المسيرة وجود فرق بين الأماكن والمدن المخصصة للعيش، وتلك المخصصة للحياة، بقوله: «يظهر هذا واضحاً في إمارة الشارقة التي تتقاطع فيها السياسات والمبادرات والفعاليات كافة عند نقطة واحدة، وهي الإنسان وحقه الطبيعي بالرعاية الصحية والتعليم والثقافة وتغذية الفكر والوجدان».
 بدورها، قالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «في الأعوام الماضية، شارك في مسيرة «لنحيا» أكثر من عشرة آلاف شخص، كل شخص فيهم يمثل عائلة أو مؤسسة أو هيئة أو قطاعاً، بمعنى أن المجتمع بكافة فئاته كان ممثلاً في مسيرة (لنحيا)، والأهم من عدد المشاركين، هو عدد الأرواح التي أنقذت من خلال توفير العلاج وعدد العائلات التي تغيرت حياتها نحو الأفضل».

أخبار ذات صلة
انطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر اليوم
أمطار على مناطق بالدولة

برنامج
من جانبها، كشفت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن تفاصيل برنامج المسيرة، وأوضحت أن مسيرة «لنحيا» تنطلق من قيم ورسائل نبيلة لدعم المرضى، وقالت: «بقدر ما نتطلع إلى جمع التبرعات لمساعدتهم، وضمان تجاوزهم لتحديات الحصول على العلاج، فإننا نتطلع إلى تعزيز أثر التفاؤل، والأمل، والتعاطف في دعم المرضى على سرعة استجابتهم للعلاج»، مشيرة إلى أن برنامج المسيرة يتوزع على أنشطة رياضية، وفعاليات فنية، وأخرى موسيقية.
وبعد الاستماع للكلمات الافتتاحية، قام الشيخ فاهم القاسمي، بتكريم شركاء المسيرة، بمعية سوسن جعفر، وعائشة الملا، حيث قدموا الهدايا التذكارية لكل من شركة نفط الهلال، وبنك الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومجموعة بيئة، ومؤسسة ربع قرن، وسجايا فتيات الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، والشبكة الوطنية للاتصال، وفريق قمة للتطوع، و«هذه ليست مساحة»، و«ساند» التابعة لمؤسّسة الإمارات، لمساهمتهم القيمة في إنجاح هذه المسيرة.

مسيرة لنحيا
الإمارات
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الشارقة
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تفاجئ مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تفاجئ مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©