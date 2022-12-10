2000 مشترك ومتطوع في مسيرة «لنحيا» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 2000 شخص ومتطوع، انطلقت، عصر أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، من منتزه كشيشة، الرحمانية في الشارقة، رافعة شعار «تأهب، استعد، لنحيا»؛ بهدف دعم مرضى السرطان معنوياً ومادياً، وتعزز قوة الإرادة والأمل بالحياة، حيث ستتواصل على مدار 24 ساعة، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، مع العديد من الفعاليات الرياضية، والفنية، والموسيقية المتنوعة.

ويشارك في المسيرة هذا العام عدد من المدارس، والجامعات، والجهات الراعية، والمؤسسات المختلفة ما بين الحكومية والخاصة، ممن يسيرون معاً، حاملين رسالة واحدة، وساعين نحو هدف نبيل، احتفاءً بحياة الناجين من مرض السرطان، وتكريماً لذكرى الأحبة الذين فقدوا حياتهم بسببه.

وجاءت أولى فعاليات المسيرة بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، حيث بدأت «جولة الناجين والناجيات» التي تجمع مرضى السرطان والناجين من المرض ومقدمي الدعم والرعاية الصحية.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات المسيرة وجود فرق بين الأماكن والمدن المخصصة للعيش، وتلك المخصصة للحياة، بقوله: «يظهر هذا واضحاً في إمارة الشارقة التي تتقاطع فيها السياسات والمبادرات والفعاليات كافة عند نقطة واحدة، وهي الإنسان وحقه الطبيعي بالرعاية الصحية والتعليم والثقافة وتغذية الفكر والوجدان».

بدورها، قالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «في الأعوام الماضية، شارك في مسيرة «لنحيا» أكثر من عشرة آلاف شخص، كل شخص فيهم يمثل عائلة أو مؤسسة أو هيئة أو قطاعاً، بمعنى أن المجتمع بكافة فئاته كان ممثلاً في مسيرة (لنحيا)، والأهم من عدد المشاركين، هو عدد الأرواح التي أنقذت من خلال توفير العلاج وعدد العائلات التي تغيرت حياتها نحو الأفضل».

برنامج

من جانبها، كشفت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان عن تفاصيل برنامج المسيرة، وأوضحت أن مسيرة «لنحيا» تنطلق من قيم ورسائل نبيلة لدعم المرضى، وقالت: «بقدر ما نتطلع إلى جمع التبرعات لمساعدتهم، وضمان تجاوزهم لتحديات الحصول على العلاج، فإننا نتطلع إلى تعزيز أثر التفاؤل، والأمل، والتعاطف في دعم المرضى على سرعة استجابتهم للعلاج»، مشيرة إلى أن برنامج المسيرة يتوزع على أنشطة رياضية، وفعاليات فنية، وأخرى موسيقية.

وبعد الاستماع للكلمات الافتتاحية، قام الشيخ فاهم القاسمي، بتكريم شركاء المسيرة، بمعية سوسن جعفر، وعائشة الملا، حيث قدموا الهدايا التذكارية لكل من شركة نفط الهلال، وبنك الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومجموعة بيئة، ومؤسسة ربع قرن، وسجايا فتيات الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، والشبكة الوطنية للاتصال، وفريق قمة للتطوع، و«هذه ليست مساحة»، و«ساند» التابعة لمؤسّسة الإمارات، لمساهمتهم القيمة في إنجاح هذه المسيرة.