«التغير المناخي والبيئة» لـ «الاتحاد»: متابعة دورية للإخطارات الغذائية الدولية

شروق عوض (دبي)

أكد عبدالله الجنعان، مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة من خلال عضويتها في المنظمات الدولية والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للغذاء والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، تقوم بمتابعة الإخطارات الغذائية، والتي تشكل خطورة على صحة المستهلك بشكل دوري، وذلك لضمان سرعة وحوكمة متابعة الإخطارات الغذائية الملوثة وضمان سحبها وعدم تداولها في الأسواق المحلية.

وقال الجنعان في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن الوزارة وبالتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في الدولة، تقوم بمنظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج والأنشطة التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الأغذية المستوردة، متمثلة في تحليل المخاطر للأغذية وفقاً للدول والأصناف، بالإضافة إلى عمليات الرصد والكشف المبكر عن الملوثات الغذائية والرقابة والتفتيش عبر المنافذ كافة على مستوى الدولة.

وجاءت تأكيدات الجنعان هذه في معرض تعليقه على الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بشأن قضية انتشار مرض «الكوليرا»، والتي باتت تظهر بشكل كبير في الدول العربية، مثل لبنان وسوريا والعراق، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في 26 دولة خلال العام الجاري 2022.

فحص الإرساليات الغذائية

وبسؤاله عما إذا كانت الوزارة بصدد اتخاذ قرارات خاصة بحظر استقبال إرساليات الأغذية الواردة من الدول المشار إليها أعلاه أو منع دخول الأغذية مع المسافرين على غرار القرار الذي اتخذته دولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي، والقاضي بمنع دخول الأغذية مع المسافرين من 3 دول عربية وهي العراق وسوريا ولبنان، قال: «إن الوزارة تقوم بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق باستيراد وحظر المنتجات الغذائية كالخضراوات والفاكهة وغيرها»، مؤكداً أن الوزارة، وبالتعاون مع السلطات الرقابية المعنية في الدولة، تقوم بالإجراءات الوقائية كافة لفحص الإرساليات الغذائية، لضمان سلامتها وخلوها من الملوثات الغذائية، كما تعمل على استيراد المنتجات الغذائية وفقاً للشروط الصحية والمواصفات الفنية العالمية.

أمن غذاء الإمارات

وبيّن أن الإجراءات الوقائية تأتي ضمن استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، لضمان أمن وسلامة الغذاء المتداول أو الوارد إلى دولة الإمارات، وحرصها على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقاً لأهدافها المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون، والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.

آلية رصد الأغذية

وأوضح أن آلية رصد الأغذية الملوثة تتم من خلال إدارة الوزارة لنظام الإنذار السريع للأغذية، وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وفي حال تم الكشف عن وجود أية منتجات مستوردة ملوثة، فإن الوزارة تقوم على الفور بإعداد قائمة بالمنتجات المصابة والمحددة بتواريخ إنتاجها وإصدار تعميم خاص بها للسلطات، بهدف التأكد من خلو أسواق الدولة منها، والعمل فوراً على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة، وإتلافها إنْ تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

منظومة غذائية

وحول تفاصيل أكثر للمنظومة المتكاملة التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوراد إلينا من مختلف الأسواق العالمية، أكد أن المنظومة تشمل مجموعة من المحاور، منها على مستوى الإنتاج المحلي للغذاء، وتضم تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على أنواع المبيدات المستخدمة، والتأكد من كونها من النوعيات المعتمدة والمصرح باستخدامها من الجهات ذات الصلة والمرخصّة، في حين تضم محاور المنظومة على مستوى الغذاء والمنتجات الغذائية الواردة للدولة الإخطارات الخاصة بسلامة الغذاء عبر عضويتها في أنظمة الإخطارات العالمية والخليجية، وتطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في منافذ الدولة الحدودية كافة ورفع كفاءتها وجودتها، عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها وغيرها.