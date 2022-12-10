الأحد 11 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شخبوط بن نهيان يستقبل أمين عام رئاسة كوت ديفوار

شخبوط بن نهيان يستقبل أمين عام رئاسة كوت ديفوار
11 ديسمبر 2022 01:29

أبوظبي (وام)

 استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي عبد الرحمن سيسي الأمين العام لرئاسة جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له من مديرين تنفيذيين ورؤساء شركات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بمعالي عبد الرحمن سيسي والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
انطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر اليوم
أمطار على مناطق بالدولة

من جهته، أشاد معالي الأمين العام لرئاسة جمهورية كوت ديفوار بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات كافة، لا سيما في الخدمات اللوجستية والزراعة والطاقة النظيفة والمتجددة، مما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، ويرتقي بها إلى آفاق أوسع.

شخبوط بن نهيان
كوت ديفوار
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
دنيا
3 أنواع من الأدوية ممنوعة قبل النوم
اليوم 09:38
تويتر تفاجئ مستخدمي آيفون
دنيا
تويتر تفاجئ مستخدمي آيفون
اليوم 09:30
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
عربي ودولي
واشنطن ترسل وفداً رفيعاً إلى الصين
اليوم 09:13
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
دنيا
3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين
اليوم 08:59
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
دنيا
أطعمة صحية عليك تجنّبها لسلامة قلبك
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©