«الصحة» تنظم سجلات قيد تقنيات المساعدة الطبية للإنجاب

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 236 لسنة 2022 بشأن سجلات قيد العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، لتعزيز الجودة بمجال نشاط مراكز الإخصاب بالدولة، وجاهزية تقديم أرقى علاجات الإخصاب بما يتوافق مع المعايير العالمية.

ويأتي هذا القرار في إطار توفير البنية القانونية المنظمة لمزاولة العمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، وبما يتماشى مع تطوير المنظومة الصحية بالدولة، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، بما يتوافق مع المكانة التي تحظى بها الإمارات بين دول العالم.

نص القرار على إلزام المراكز الطبية المساعدة على الإنجاب، بالاحتفاظ بالسجلات لقيد العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب مع مراعاة المعلومات والبيانات المطلوبة من الزوجين.

وأشار إلى أن سجل البطاقة التعريفية للمركز يجب أن يتضمن اسم وشعار المركز واسم الزوجين وصورة شخصية وصورة بطاقة الهوية أو جواز السفر لكل من الزوجين، وجنسية كل من الزوجين وتاريخ الميلاد، ثم رقم الملف الطبي وتواريخ المراجعة، واسم الطبيب المعالج.

كما يجب أن تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالزوجين وتاريخ القيد لأول مرة والتأشير، بما يفيد تسلم صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية وصورة من عقد الزواج الموثق للزوجين وصورة شخصية حديثة لكل منهما. وذكر القرار أن سجل المختبر لا بد أن يحتوي على كل البيانات المدونة بسجل البطاقة التعريفية، بالإضافة إلى بيانات مكان وتاريخ ووقت جمع العينات وتدوين رمز التعريف ورقم العينات، واسم وتوقيع متسلم العينات واسم وتوقيع الشاهد على الخطوات الأساسية التي تمت داخل المختبر والتي تشمل تسلم الأمشاج والجمع بين أمشاج الزوجين ونقل الأمشاج أو الأجنة من وعاء إلى آخر وعند إرجاع الأجنة، أو تجميدها، أو إذابتها، أو إتلافها، أو استخدامها لأغراض البحث العلمي. كما يجب أن تتضمن تقرير فحص عينة السائل المنوي والتشخيص ونتيجة فحص العينات وعدد البويضات المسحوبة من المبيض ومصير كل البويضات المسحوبة وعدد البويضات الملقحة وتدوين مصدر ورقم التتبع الخاص بالأوساط الغذائية والمواد المخبرية المستخدمة (بيئة الإعاشة ومصدر السائل البروتيني).

ولا بد من توفير البيانات المتعلقة بخصائص كل جنين (عدد الخلايا والنوعية)، وتدوين معلومات استخدام الحضانات ومصير كل جنين (النقل، أو التجميد، أو الإتلاف، أو الاستخدام لأغراض البحث العلمي)، بالإضافة إلى تدوين بيانات الحضانات وموقع كل حاضنة وتدوين وإحصاء نتائج العلاج في السجل بالمركز.

ثم بينت الوزارة، كل ما يتعلق بسجل المدير الطبي لمركز المساعدة الطبية على الإنجاب، بحيث تدون به جميع البيانات المدونة بسجل المختبر لكل دورة علاج في المركز، مشددة على أن الملف الطبي يجب أن تدون به كل البيانات المدونة بسجل البطاقة التعريفية، بالإضافة إلى بيانات الحالة الصحية للزوجين والتاريخ المرضي والأمراض الوراثية، إن وجدت والكشف السريري والفحوص الطبية وطريقة التقنية المزمع استخدامها ونتائجها. ويجب تدوين تفاصيل 10 معلومات أخرى في الملف الطبي، أبرزها مصير كل البويضات المسحوبة وعدد البويضات الملقحة وخصائص كل جنين (عدد الخلايا والنوعية)، وملاحظات الطبيب المعالج عن تقييم الحالة عند كل مراجعة ونتائج فحوص التصوير بالموجات فوق الصوتية لكل دورة علاج، بالإضافة إلى بيانات وعدد الأدوية لكل دورة علاج. كما يجب تدوين اسم فني المختبر واسم الطبيب المعالج في الملف الطبي، كما يجب إرفاق كل المستندات ونماذج الموافقات المقررة في هذا الشأن لكل دورة علاج.

بيانات الإنتاج

أشارت الوزارة إلى تدوين بيانات كل الموجودات في سجل المخزن بالمركز من أجهزة ومعدات ومحاليل وأدوية وبيانات تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحياتها وبيانات مخزن الأثاث.

ولفتت إلى تدوين أسماء العاملين بالمركز والاحتفاظ بملف لكل منهم، يتضمن بياناتهم ومسؤولياتهم ومستوى التبعية للرؤساء المباشرين، وكل المعلومات الوظيفية، بما فيها تقييم الأداء السنوي لكل منهم.