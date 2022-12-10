إغلاق إداري لـ 21 منشأة غذائية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن زيارة 2231 منشأة غذائية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، أسفرت عن إغلاق إداري لعدد 21 منشأة لم تلتزم باشتراطات مختلفة للصحة العامة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: إن الزيارات الميدانية التي ينفذها المفتشون على الدوام والموجهة إلى المنشآت الغذائية العاملة في إمارة رأس الخيمة، تم خلالها اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة للمنتجات الغذائية، وإلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، مع توجيه العاملين بالمنشأة بالالتزام بالنظافة الشخصية، وتوفير مستلزماتها، مثل الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وغطاء نصف اليد ذي الاستخدام الواحد، والتشديد بضرورة تدريب العاملين على أساسيات سلامة الأغذية.

وأضافت: «إن المفتشين اتجهوا نحو دعوة تلك المنشآت إلى التقليل من شكاوى المستهلكين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير التنظيف والتطهير داخل المنشأة ومرافقها لتنظيف وتطهير الأسطح والتعقيم البيئي بشكل فعال، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من فيروس «كورونا»، والتأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية».

وذكرت أن الزيارات الميدانية أكدت ضرورة فحص كافة العاملين في تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، مع التشديد على ضرورة أخذ اللقاح حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم من المستهلكين من أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن تلك الزيارات أسفرت عن رصد عدد 326 مخالفة وتوجيه 1184 إنذاراً وتنبيهاً.

ولفتت إلى أن الزيارات وجهت عدد 21 إغلاقاً إدارياً نتيجة لرصد عدد من المخالفات، منها: الإصابة بالحشرات والآفات، وسوء تخزين المواد الغذائية في بعض من المنشآت، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة، والإخلال باشتراطات النظافة والتعقيم.