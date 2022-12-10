سعيد بن طحنون يشهد احتفال الجالية السودانية بعيد الاتحاد

العين(وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه النادي الاجتماعي للجالية السودانية بالعين، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة. حضر الحفل الذي أُقيم في مقر النادي بمدينة العين، الوزير المفوض أحمد عبد الرحمن القنصل العام بالإنابة في قنصلية السودان بدبي وأبو بكر محمد النور القنصل في السفارة السودانية بأبوظبي ومعتصم قاسم مالك رئيس الجالية السودانية بالعين، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية وجمع من أبناء الجالية السودانية. وتضمن الحفل عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية السودان وفقرات فولكلورية استعراضية، قدمها أبناء وبنات النادي السوداني، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والغنائية والشعرية التي تفاعل معها الحضور.