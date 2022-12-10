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الإمارات

14 برنامجاً تطويرياً للكوادر المدرسية في ديسمبر

برامج التطوير تستهدف مختلف المواد الدراسية (من المصدر)
11 ديسمبر 2022 01:29

دينا جوني (دبي) 

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وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم 14 برنامجاً لتدريب الكوادر التدريسية والوظائف الداعمة في المدارس الحكومية خلال شهر ديسمبر، وذلك في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بأداء العاملين فيها، وحرصاً منها على استمرارية التطوير المهني للكادر المدرسي.
ودعت المؤسسة أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى حضور برنامج التطوير المهني للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2022 - 2023، الذي يستهدف جميع المعلمين من مختلف التخصصات والحلقات الدراسية، إضافة إلى الوظائف الداعمة.
ويتضمن البرنامج تدريب الكشافة الطلابية في أم القيوين والشارقة، ومنسقي كل من الفنون السمعية، والمقاصف الدراسية، والهوكي الخماسي، والتطوع وخدمة المجتمع في الفجيرة، ومنسقي مختلف الأنشطة في رأس الخيمة، وإدارة البيئة والصحة والسلامة، وإدارة التعليم الدامج، وإدارة رعاية وحماية الطلبة، بالإضافة إلى المرشدين الأكاديميين والمهنيين، وكذلك إدارة المصادر التعليمية والرقمية، وإدارة الإرشاد ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الذي يستهدف معلمي مختلف المواد في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى «الثاني عشر».
وتنظم الدورات التدريبية إما حضورياً في مراكز التدريب المعتمدة، أو افتراضياً عبر البث المباشر. وتستمر الورش التدريبية من يوم غدٍ الاثنين 12 ديسمبر لغاية يوم الجمعة في 16 ديسمبر.
وسيخضع في اليوم الأخير من التدريب جميع معلمي المدرسة الإماراتية لدورة عن التعليم الدامج لمدة ساعتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك أفضل الممارسات في تعليم الموهوبين، وقيادة نمو تعلّم الطلبة. كما تنظم «تعليم» دورات متخصصة لمعلمي اللغة الإنجليزية عن تقييم أسلوب كتابة الطلبة، والتقييم المستمر، وكذلك الممارسات الفعّالة والتدريس بناء على المهارات الفردية في مادة الرياضيات، ومهارات وضع الأهداف وحل المشكلات. ومن أهداف التدريب تحسين أداء الطلبة، ورفع كفاءة المعلمين، والحرص على مواكبتهم لكل جديد في المناهج الدراسية. كما تهدف إلى توحيد وإثراء الممارسات التعليمية والتعلمية، بما يضمن الكفاءة والتكاملية، وإيجاد الفرص التعليمية المتكافئة، وفتح قنوات التواصل والتشاركية المعرفية، وأيضاً تحفيز الجهود الفردية والجماعية، وتفعيل مبدأ المسؤولية الجماعية.
ومن الأهداف أيضاً التطوير، والارتقاء في أداء المعلمين، مما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم بالمدرسة الإماراتية، والإلمام باستراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية، وهي تعتمد بمجملها على «الممارسات المستقبلية»، والمقصود بها أحدث الأفكار والأبحاث التي من شأنها دفع عجلة التطوير في المدارس. وكذلك إعداد ورش عملية وعلمية وتربوية وتقنية للمعلمين يقدمها نخبة من الخبراء والاختصاصيين من داخل وخارج الدولة وتستهدف مختلف المواد الدراسية. وتحث مؤسسة الإمارات للتعليم مديري المدارس على تقديم الدعم اللازم للمعلمين، وتشجيعهم على حضور التدريب المباشر في مجتمعات التعلم، وكذلك الدخول إلى منصة التعلم الإلكتروني ومتابعة الورش التدريبية فيها.

مؤسسة الإمارات للتعليم
الإمارات
المدارس الحكومية
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