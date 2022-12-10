أمطار على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أبوظبي ومناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الغربية والجزر، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار على بعض المناطق.

كما سجلت درجة الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 7.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) في تمام الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

بينما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة والتي بلغت 29.2 درجة مئوية في ضدنا (الفجيرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي للدولة.

وشملت مناطق هطول الأمطار في مدينة أبوظبي وضواحيها «جزيرة قرنين وجزيرة داس في أبوظبي، وطريق أبوظبي دبي، والشليلة، والشهامة، والرحبة».

وهطلت في الظفرة على جزيرة دلما والغويفات والسلع، وراس غميس ومكاسب في منطقة الظفرة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والغربية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى متوسطة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، ويكون البحر متوسطاً يضطرب أحياناً خاصة في الغرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

حالة جوية

أشار المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، عن حالة جوية على الدولة تستمر حتى اليوم الأحد، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي تصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة.

والطقس:غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية، خاصة يومي السبت والأحد على مناطق متفرقة، خاصة الشرقية والشمالية والساحلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد على بعض المناطق، وعلى فترات متباعدة مع انخفاض في درجات الحرارة. والرياح شمالية غربية، تنشط تدريجياً على البحر، وتكون قوية أحياناً يومي الجمعة والسبت، وتكون معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب على اليابسة. والبحر يضطرب تدريجياً في الخليج العربي، ويكون خفيف الموج إلى متوسط في بحر عُمان.