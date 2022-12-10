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6 آلاف متطوع يشاركون في حملة «الإمارات نظيفة» بدبي

6 آلاف متطوع يشاركون في حملة «الإمارات نظيفة» بدبي
11 ديسمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وصلت قافلة الدورة الـ 21 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى رابعة محطاتها لتحط رحالها في إمارة دبي متسلحة بالنجاحات التي حققتها في محطاتها السابقة في عجمان والفجيرة والشارقة.
الحملة التي انطلقت هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، شهدت مشاركة كبيرة من مختلف فئات المجتمع التي لبت الدعوة وتكاتفت جهودهم معاً لتقديم صورة جميلة لمجتمع الإمارات، حيث توافد المتطوعون الذين بلغ عددهم 6.395 متطوعاً منذ ساعات الصباح الباكر إلى المواقع الأربعة التي التأمت فيها الحملة في منطقة سيح السلم بدبي.
وبحضور ومشاركة معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وكذلك رئيسة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل الإمارات للبيئة وجمع كبير من المسؤولين من مؤسسات القطاع العام والخاص. بدأت المجموعة فعاليات الحملة بالتعاون مع بلدية دبي وإدارة محمية سيح السلم ودبي للاقتصاد والسياحة.
 وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري في كلمتها: «شكلت قيمة التطوع إحدى ركائز نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، وساهم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لهذه القيمة في تعزيزها وتحويلها لسلوك عام متنامٍ بين فئات المجتمع كافة، وتمثل هذه القيمة إحدى الدعائم المهمة لجهود ومسيرة دولة الإمارات في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، حيث تضمن رفع الوعي المجتمع العام بأهمية النظم البيئة، وتوجهات الدولة ومستهدفاتها، وتعزيز المشاركة في تحقيقها».
وأشارت معاليها إلى أنه انطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، لمدة 10 أيام متتالية لتنظيف الوجهات السياحية في الدولة. وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية والمجتمع ككل في دعم مسيرة العمل التطوعي، بما يتماشى مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، ودعماً للجهود البيئية واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، والمقرر عقده في نوفمبر العام القادم.

دبي
وزارة التغير المناخي والبيئة
وزارة تنمية المجتمع
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