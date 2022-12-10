انطلاق المخيم الشتوي  لأطفال الشارقة غداً

الشارقة (الاتحاد)

تُطلق «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يوم غدٍ الاثنين، حزمة من البرامج والمخيمات الشتوية، التي تشتمل على ما يقارب (60) دورة وورشة عمل متخصصة و9 رحلات ترفيهية، وتستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، ويُقام في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، مستهدفةً الأطفال ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، من منتسبي المراكز والجمهور.

يتضمن «برنامج الشتاء» العديد من الدورات والورش التفاعلية التي تساهم في صقل مهارات الأطفال والتي ستُقام ضمن المسارات التالية المعتمدة في المؤسسة، وهي: الرياضة، والفنون التشكيلية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، والمهارات الحياتية، إضافة إلى المسرح وفنون العرض، ويقدمها على أيدي نخبة من المدربين، والجهات المتخصصة في مجال تنمية المواهب، وكذلك بالتعاون مع بعض من أولياء أمور الأطفال، ومجموعة المؤسسات الحكومية في الإمارة، وكوكبة من منتسبي ومنتسبات (ناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة).

وسيتمكن المشاركون من تعلم مجموعة من المهارات، منها: فنون الطهي، وفن أساسيات كتابة السيناريو المستوحاة من كتب الأطفال، وكتابة المشاهد السينمائية وتحويل القصص، كما سيطّلعون على ثقافة وعادات الشعب الياباني وحضارته، من خلال من الورش والتجارب الثقافية المرتبطة بثقافة البلد. ولتشجيعهم على القراءة والكتابة والتأليف، وغرس حب المطالعة والبحث والحوار في نفوسهم، سوف يتدربون على تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم اللغوية ومخزون الكلمات بطرق فنية ومبتكرة، من خلال الورش القرائية والألعاب التعليمية والرقمية، وكتابة القصص. في حين سيتعلمون مهارات الفنون التشكيلية المختلفة، ومنها: الأشغال اليدوية بعنوان «حرفتي»، ودورة في «الرسم بالتنقيط»، إضافة إلى دورات فن البورتريه، والريزن، ومكس ميديا، وفن الكولاج، وفن إعادة التدوير، فضلاً عن الفعاليات الرياضية كالسباحة والشطرنج، والرحلات الترفيهية والتعليمية، فضلاً عن تدريبهم على العديد من مهارات الفنون المسرحية، مثل: «فن العرائس، وفن المكياج المسرحي، وتصميم الأزياء المسرحية».