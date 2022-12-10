جمع 211 ألف طن مخلفات في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بلغ إجمالي المخلفات التي تم جمعها في المحطات التابعة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في الظفرة خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 211 ألف طن، تشمل محطات إعادة التدوير في الظفرة؛ مصنع السماد، والمحطة المتنقلة لمعالجة مخلفات الإطارات. ويواصل المركز جهوده المبذولة من أجل تقليل معدل النفايات في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تبني برامج متعددة تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات، والتي يساهم من خلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للمجتمع، وذلك بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي. ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري في تحويل 34% من إجمالي النفايات في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر، حيث نجح في تحويل 50% من إجمالي النفايات الناتجة عن أعمال الهدم والبناء، و93% من النفايات الخطرة، و3% من النفايات الخضراء، و6% من النفايات الحيوانية بعيداً عن المطامر، وذلك في إطار جهود المركز المستمرة، وبما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي 2030.

معالجة النفايات الطبية

شهد العام الماضي 2021 بدء التشغيل التجاري لثلاث محطات لنقل ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، ومحطة معالجة الحيوانات النافقة في مدينتي أبوظبي والظفرة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية والمحلية والتي تلبي تطلعات الإمارة نحو ضمان التخلص الآمن والسليم من جميع أنواع النفايات. ونجح المركز خلال عام 2021 في معالجة نحو 108 آلاف طن من النفايات الطبية والخطرة، ومعالجة نحو 8 آلاف طن من الحيوانات النافقة في الإمارة.