شرطة دبي تنظم فعاليات مجتمعية للعمال

دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية التابعة لشرطة دبي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعاليات مجتمعية ومنافسات رياضية وترفيهية، استهدفت العمال في مناطق القوز وجبل علي والمحيصنة، ضمن جهود المبادرة لتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع.

وأكد العميد الدكتور أحمد السعدي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي.

وتضمنت الفعاليات التي حضرها العميد الدكتور أحمد السعدي، وعبدالله لشكري، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والسيدة فاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، منافسات في كرة القدم والكريكيت وشد الحبل وكرة الطائرة والسلة، وشارك فيها أكثر من 6000 عامل.

شارك في تنظيم الفعاليات اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وبرعاية مكتب الشيخة موزة آل مكتوم للاستثمار، اكسلنس للقيادة، «ريشي لايف» حول الخليج، إلى جانب مشاركة الفرق التطوعية متمثلة في فريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق فتيات الإمارات التطوعية.

في السياق نفسه، ينطلق يوم غد الاثنين النشاط الشتوي الطلابي 2022 في عدد من مدارس دبي، والذي ينظمه كل من مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، بمشاركة الطلاب والطالبات من مختلف الإمارات، يمثلون جنسيات مختلفة.

وقال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن المركز حرص على زرع ثقافة التوعية في نفوس الطلاب، وتقوية دوافعهم نحو التصدي للسلبيات، لتكون بمثابة الجسر الذي يُساعدهم ويقيهم من مغبة الوقوع في براثن وشباك رفقاء السوء، والتأكيد على ضرورة وضع أطر علمية.

من جانب آخر، كرّم مخفر شرطة لهباب، الرقيب سعيد حسن المياسي، والرقيب عادل محمد أحمد البلوشي، وذلك لتميزهما في أداء عملهما.