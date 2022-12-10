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محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم

فرحة المنتخب المغربي بعد الفوز
10 ديسمبر 2022 21:12

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، بأداء المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي في موقع تويتر "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب".

وفاز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل ليصعد إلى الدور قبل النهائي من مونديال 2022.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
المنتخب المغربي
مونديال 2022
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