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بلدية أبوظبي تدعو للحذر خلال التقلبات الجوية

أمطار خفيفة
10 ديسمبر 2022 18:39

هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، اليوم السبت، على مناطق متفرقة من العاصمة أبوظبي صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ما يبشر بهطول مزيد من الأمطار.

وأهابت بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور"أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية".

  • بلدية أبوظبي تدعو للحذر خلال التقلبات الجوية

وقالت، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "في حالات الطوارئ (سقوط الأشجار - تجمع المياه - سقوط أو ميلان أعمدة الإنارة) يرجى الاتصال على 993".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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أبوظبي
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