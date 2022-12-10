الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار.
الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 21:21 والثاني عند الساعة 08:09.
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.