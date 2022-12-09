قرقاش: مشاركة الإمارات في قمتي الرياض هدفها تكامل الجهود والازدهار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية هدفها تكامل وتضافر الجهود، بما يحقق التقدم والازدهار المشترك.

ووجه معاليه الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الحدث المهم وهذه القمم الناجحة.

ولفت معاليه إلى أن الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء كافة، بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك.

وكتب معاليه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية هدفها تكامل وتضافر الجهود، بما يحقق التقدم والازدهار المشترك، خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الحدث المهم وهذه القمم الناجحة».

وأضاف: «الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء وكافة الأصدقاء، بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك، وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من تقدم وتطور»، وتابع: «نؤمن بأن الشراكات والحوار المستمر بين الدول والشعوب هو السبيل الأفضل نحو مستقبل مزهر ومشرق».