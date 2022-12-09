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حاكم عجمان يؤكد أهمية الفهم والوعي بالتاريخ

حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وأحمد بن حميد مؤلفة الكتاب فاطمة الحبروش (وام)
10 ديسمبر 2022 02:20

عجمان (وام) 

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تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في ديوان الحاكم أمس، نسخة من كتاب «التطور التاريخي لإمارات الساحل العُماني من مطلع القرن العشرين وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة» من الدكتورة فاطمة الحاج عبدالله محمد الحبروش، مؤلفة الكتاب.
وأثني صاحب السمو حاكم عجمان على الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤلفة الدكتورة فاطمة على هذه الدراسة التوثيقية التي تسلط الضوء على التطور التاريخي لإمارات الساحل العُماني، وقيام دولة الإمارات، والتي تعزز الفهم والوعي بالقضايا التي حدثت في تلك الحقبة التأريخية ومالاتها.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن اعتزازه بتسلمه نسخة من هذا الكتاب الذي يعتبر إضافة مهمة للمكتبة الإماراتية والخليجية، مثنياً على الجهود المتميزة لجمع المعلومات والوثائق، وأسلوب عرضها بطريقة سلسلة.
واستمع سموه، خلال تسلم النسخة من الدكتورة فاطمه الحاج، إلى شرح وافٍ حول محتويات الكتاب، مُقدمة نبذة بشأن الأبواب والفصول التي يتضمنها الكتاب الذي يوثق تاريخ الخليج العربي، والذي كان حافلاً بالأحداث المتنوعة.
من جهتها، أعربت الدكتورة فاطمة الحاج عن اعتزازها بلقاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وهو تعبير عن تقدير سموهما للكُتّاب والباحثين، كما عبّرت عن عظيم فخرها بتقديم هذه النسخة من الكتاب إلى صاحب السمو حاكم عجمان.
حضر تسليم الكتاب، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

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