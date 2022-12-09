أحمد الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية

أبوظبي (وام)

حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه ريو جيه سونغ، سفير الجمهورية الكورية لدى الدولة، مساء أمس الأول، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد السفير الكوري، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات التي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.