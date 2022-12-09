سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك تونغا

نوكو ألوفا (وام)

قدم راشد مطر القمزي، أوراق اعتماده إلى جلالة توبو السادس ملك مملكة تونغا، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى تونغا، وذلك في القصر الملكي. ونقل السفير إلى جلالته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنيات سموهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل جلالة توبو السادس السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى جلالته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب السفير القمزي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة تونغا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.