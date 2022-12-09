23.3 مليون درهم صرفها «صندوق الزكاة» خلال نوفمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف «صندوق الزكاة» عن صرفه 23 مليوناً و340 ألفاً و916 درهماً للمستفيدين من الصندوق خلال نوفمبر الماضي، استفادت منها 1362 أسرة. وخلال إحاطة إعلامية نظمها الصندوق أمس، أوضح الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بالصندوق أن لجنة الصرف اعتمدت صرف هذا المبلغ من خلال 17 مشروعاً من المشاريع المعتمدة، ضمن اجتماعاتها الدورية خلال شهر نوفمبر.

وقال الحمادي إن الصندوق يسير وفق خططه المعتمدة في صرف ‏أموال الزكاة للمستحقين ضمن المشاريع المعتمدة، ويلتزم أمام متعامليه بالإفصاح عن عمليات الصرف والإعلان عنها ‏في إطار معايير ومبادئ الحوكمة والشفافية.

وتفصيلاً، تم صرف مبلغ 6 ملايين و28 ألف درهم ضمن مشروع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين، واستفادت منه 168 أسرة.

وضمن مشروع المطلقات، استفادت 213 أسرة من 5 ملايين و172 ألف درهم، فيما تم صرف مبلغ 2 مليون و228 ألف درهم ضمن مشروع ضعاف الدخل حيث بلغ عدد المستفيدين 220 أسرة، فيما استفادت 138 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و511 ألفاً و98 درهماً، واستفادت 79 أسرة ضمن مشروع الطوارئ والأزمات بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و356 ألف درهم.

كما استفادت 83 أسرة ضمن مشروع الأرامل بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و239 ألفاً و500 درهم، فيما استفادت 83 أسرة ضمن مشروع العاطلين عن العمل بقيمة مالية بلغت مليوناً و196 ألف درهم، إضافة إلى 48 أسرة ضمن مشروع كبار المواطنين والمقيمين بقيمة إجمالية بلغت مليوناً وألفي درهم.