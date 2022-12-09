سلطان البهرة يدعم مبادرة القرم - أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلن سلطان مجتمع الداوودي البهرة مفضل سيف الدين دعمه لمبادرة القرم - أبوظبي خلال زيارته لأبوظبي في بادرة ستشهد زراعة أكثر من 10 آلاف شتلة من أشجار القرم وذلك بهدف زيادة المساحة الإجمالية لأشجار القرم في إمارة أبوظبي.

وسيتم تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية هذا كجزء من المبادرة الخيرية لطائفة البهرة الداوودية المعروفة بمشروع «بروجكت رايز» والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها هيئة البيئة - أبوظبي لإعادة تأهيل مناطق القرم باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

وأكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، حرص إمارة أبوظبي على استخدام الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، منوهاً إلى أن مبادرة القرم - أبوظبي تساهم بتحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأضاف: نحن ممتنون لمبادرة مجتمع الداوودي البهرة وسعيهم للمساهمة في حماية البيئة والتركيز على حماية أشجار القرم وتعزيز دورها في مكافحة التغير المناخي من خلال عزل الكربون. من جانبه قال مرتضى بوناوالا منسق البرنامج من مجتمع الداوودي البهرة في أبوظبي: تلعب حماية أشجار القرم وزيادة مساحتها دوراً حيوياً في التخفيف من تغير المناخ، فبالإضافة إلى فوائدها البيئية العديدة تلعب أشجار القرم دوراً مهماً في التقاط الكربون وتخزينه كما أنها توفر موطناً طبيعياً لمجموعة متنوعة من الأنواع الفطرية.