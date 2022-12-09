«الشارقة الخيرية» تناقش مشاريع 2023

الشارقة (وام)

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الدوري بمقر الجمعية الرئيس في سمنان، والذي ناقش عدداً من الملفات المطروحة على طاولة النقاش والمتعلقة بالعمل العام في الجمعية داخلياً وخارجياً.

ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة، كما توجه بالشكر إلى عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني الداعم الرئيس لمشاريع الأعراس الجماعية داخل وخارج الدولة.

وصادق مجلس إدارة على محضر الاجتماع السابق ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع الحالي، حيث تبادل الحضور الحديث حول أجندة مشاريع الجمعية وأعمالها خلال العام القادم (2023) والذي أصبح على الأبواب.

واعتمد المجلس خطة التنفيذ وفق التصور الذي تم وضعه والذي يتضمن رفع حجم المبادرات الداخلية لتتناسب مع أعداد المستفيدين وتواكب الزيادة المطردة في أعداد طلبات المساعدات التي تُرفع إلى الجمعية، فقد ارتكز النقاش على ضرورة رفع مستوى التنسيق مع مكاتب الجمعية الإقليمية على مواقع جغرافية نائية لم يتم العمل بها من قبل.

كما استعرض الاجتماع ملف تنسيق أعمال وبرامج المساعدات الخارجية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة في اللجنة الإماراتية للتنسيق حول المساعدات الخارجية، وبحث آلية التنفيذ المشترك لأعمال الجمعية من خلال أُطُر مدروسة توضح آلية وأهداف تقديم برامج المساعدة والنواحي التي تركز عليها، وكذلك النطاق الجغرافي للمدى الذي سيتم الوصول إليه.

وخلص النقاش إلى ضرورة أن تأتي الرسالة الخيرية للجمعية في صيغة متكاملة تحوي كل الأهداف وتلمس النواحي الأكثر تركيزاً لدى المستحقين، والتي على رأسها برامج الصحة والتعليم والغذاء، بما يضمن تحقيق احتياجات المجتمعات الأقل حظاً وتخفيف حدة الفقر بها بما يعزز استقرار مجتمعاتها.