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حمدان بن محمد: «فرجان دبي» عززت الترابط المجتمعي والهوية الوطنية

حمدان بن محمد لدى لقائه فريق المبادرة بحضور محمد القرقاوي (وام)
10 ديسمبر 2022 02:20

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، فريق «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين عبر المنصات الافتراضية.
وأشاد سموه بجهود الفريق ومبادراته التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية في دبي.
وقال سمو ولي عهد دبي: «مبادرة (فرجان دبي) استطاعت تعزيز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية وتمكين المواهب والأعمال بين أفراد الأحياء السكنية في دبي لبناء حياة اجتماعية متماسكة وأحياء مجتمعية وأسر مترابطة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع».
وتعرف سموه خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرات فريق فرجان دبي المجتمعية التي تهدف إلى جعل مجتمع دبي أكثر ترابطاً من خلال ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ما يساهم في رفع وتنمية جودة الحياة.

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