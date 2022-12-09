منصور بن محمد يشيد بجهود الدفاع المدني في دبي

دبي (وام)

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بالأداء المشرّف للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وما تقدمه من خدمات أساسية للمجتمع، وما تمثله كنموذج متطور في ابتكار الحلول المبدعة التي تعتمد على توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية من أجل تحقيق رسالتها على الوجه الأكمل، وضمان أعلى مستويات الأمان والحماية لكل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تأكيداً لمكانة دبي كأكثر مدن العالم أماناً

وأثنى سموه على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بقيادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة، والتي تكللت بتطوير برنامج «جاهزية الدفاع المدني» الذكي بإشراف مدير المشروع النقيب عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة في الدفاع المدني دبي، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق بأسلوب استباقي.

ويعتمد البرنامج الذكي على تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع أغلب الدوائر الحكومية، إذ يقوم بتحليل تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التنبؤ باحتمالية وقوع حوادث الحريق في مناطق مختلفة في دبي بناء على قاعدة بيانات الحوادث التي حصلت فيها على مدار السنوات الخمس الأخيرة.