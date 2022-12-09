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رئيس الدولة يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي

رئيس الدولة يعزي رئيس الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي
9 ديسمبر 2022 23:29

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً مع فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لرئيس الكونغو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع شعب الكونغو الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

من جانبه، أعرب فخامة فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه الكونغو الديمقراطية وشعبها.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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