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مقصود كروز: تطوير الآليات الحقوقية

مقصود كروز
10 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام)

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أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفاء العالم بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 ديسمبر 1948م يمثل حجر الأساس في منظومة العمل الحقوقي الدولي.
وقال، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه من المهم العمل على تحقيق الغايات الحقوقية الموائمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من التجارب الحقوقية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الحقوقية المحلية والخارجية. وأشار إلى أن الاحتفاء العالمي تحت شعار «الكرامة والعدالة والحرية للجميع» يجسد شمولية حقوق الإنسان، والتي يجب أن تكون في صلب تطبيقات واستراتيجيات وخطط منظومة حقوق الإنسان الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي في مختلف المجالات والاختصاصات لجميع أفراد المجتمع، والعمل على أفضل الممارسات والآليات الحقوقية من خلال الشراكة الفاعلة والاستراتيجية مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واختتم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بالقول: «نحن في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أهمية نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الآليات الحقوقية من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات الدولية».

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