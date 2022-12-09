سارة شهيل: التزام إماراتي تام بحقوق الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مكفولة ومصونة بفضل الدستور الإماراتي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات وتلتزم بها التزامًا تامًا.

ومع الاحتفال العالمي بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن شعار هذا العام ليوم حقوق الإنسان، والمتمثل في: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، يُعد انعكاساً لمبادئ التسامح والتآخي والرحمة المتأصلة في دولة الإمارات منذ فجرها.

وأكدت حرص القطاع الاجتماعي في أبوظبي على أن يكون ترسيخ حقوق الإنسان في الدولة بمشاركة أفراد المجتمع، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستويات الوقاية من أي ظواهر قد تُخِل بالحقوق، كالعنف والإيذاء بكل الأشكال. وأضافت: «يمنح هذا اليوم فرصة لجميع المؤسسات الحريصة على إنماء المجتمع لرفع وعي كل فرد بحقوقه وواجباته والخدمات المتاحة لصونها ومعالجة قضاياه والترويج لأهم المبادئ والأفكار التي من شأنها أن تصون الكرامة الإنسانية وترتقي بها».