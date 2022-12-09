«التربية» تصدر تقارير تقييم الطلبة في «إمسات» لـ«الثاني عشر»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إصدار ملخص تقارير اختبار الإمارات القياسي عن فئة «إنجاز» لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في مختلف مناطق الدولة.

وتعرض التقارير الفردية الخاصة بكل مدرسة «EmSAT Achieve» إحصائيات موجزة تتعلق بأداء الطلبة في اختبارات الإمارات القياسي في السنة الدراسية الماضية (2021-2022)، بعد أن أجرت الوزارة العديد من التغييرات على التقرير بناء على الملاحظات الواردة من الميدان.

وتنظم وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين ورشة عمل افتراضية مع مديري المدارس حول اختبار الإمارات القياسي لشرح آلية قراءة التقارير الصادرة وكيفية الاستفادة منها. ودعت الوزارة مديري المدارس في تعميمها إلى تحسين أداء الطلبة ومشاركتهم في اختبار الإمارات القياسي خلال السنوات المقبلة، من خلال حسن الاطلاع على المؤشرات والبيانات التي تقدمها التقارير الجديدة.

ووفرت وزارة التربية والتعليم «فيديو» توضيحياً قصيراً على موقع الاختبار يشرح البيانات الموجودة في التقرير، وكيفية تفسير الرسوم البيانية والجداول.

ويمكن للإدارات المدرسية من خلال التقارير الاطلاع على أداء الطلبة وفقاً لمقاييس اختبار المواد المختلفة، وكذلك بالنسبة للطلبة والمدارس الأخرى في الإمارات العربية المتحدة.

ويستهدف اختبار «إنجاز» بشكل عام خمس فئات، هي طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، طلبة الماجستير والدكتوراه، الراغبون في الحصول على وظيفة، الراغبون في الحصول على ترقية، وأخيراً خريجو الخدمة الوطنية الراغبون في الالتحاق بالجامعات.

و«إنجاز» هو اختبار إلكتروني عالي المستوى يقيس المهارات والمفاهيم اللازمة للمختبرين في مواد مختلفة منها اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، علوم الحاسوب بحسب متطلبات جهة العمل. والهدف منه ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

وتتمثل أهمية اختبار الإمارات القياسي في تقييم معارف ومهارات المرشحين في المراحل الانتقالية بعد مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتستخدم لأغراض القبول الجامعي، ولتقييم فعالية أداء المدارس وجودة نظام التعليم العام واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين، وتزويد متخذي القرار بالمعلومات حول المهارات التي يكتسبها الطلاب في مستوياتهم الأكاديمية المختلفة. وكذلك جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة في ضوء معايير قياسية وطنية، ومساعدة الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، وتحديد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً.